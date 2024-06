Tabacuba vende tractores chinos por 26.000 dólares a 13 vegueros de Pinar del Río

La Habana/“No importa la forma de propiedad o asociación, lo que hay que hacer es producir tabaco”. Con esta fórmula Marino Murillo, presidente de Tabacuba, resumió la regla de oro para que su grupo empresarial siguiera facilitando tractores y otros insumos a los vegueros de Pinar del Río. Esta semana, por tercera vez, pudieron adquirir 13 tractores chinos Yto-X904 por unos 26.000 dólares cada uno.

Pablo, uno de los vegueros que escuchó la brevísima intervención de Murillo –“apenas tres minutos de reunión”–, cuenta a 14ymedio el apremio del dirigente por aumentar la producción de tabaco a ritmo acelerado. “Nosotros estamos para producir y vender tabaco”, admitió el artífice de la fracasada Tarea Ordenamiento, antes de asegurar que es el Gobierno el que agradece que los productores quieran comprar tractores.

“Las palabras de Murillo sorprendieron a todo el mundo”, comenta Pablo. “La única condición es tener el dinero en MLC (moneda libremente convertible) y habértelo ganado con el tabaco”. Desde hace tres años, añade, Tabacuba les paga en MLC el 3,6% del tabaco de primera calidad –de las localidades de San Juan y Martínez, San Luis, Pinar del Río y Consolación– que vendan en divisas.

Ese pago se les ofrece en tarjetas de MLC que, explica Pablo, son las que se han usado en la compra de tractores. “También hay otro trato: si el campesino no ha cobrado todavía la parte que le toca en MLC, le entregan el tractor y ya no le dan el dinero”, dice.

Los Yto-X904 funcionan con diésel y son una variante de la serie de tractores 70-95HP, que fabrica la empresa china. Cuenta con un motor de cuatro cilindros fabricado en Reino Unido y se supone que sea ecológico, porque produce –según Yto– menos emisiones de carbón. La cabina es cerrada, pero se le puede instalar, afirman, un aire acondicionado.

Este lote de tractores fue comprado –contrato mediante– por ocho campesinos, dos cooperativas y una unidad básica de producción. “Las empresas (estatales) no compraron ninguno porque no tienen dinero”, aclara. Tampoco pueden acceder a los tractores otros campesinos de la zona que no se dediquen al tabaco.

“Por supuesto, ahí estuvo la secretaria del Partido en la provincia, el intendente, periodistas, etcétera, unas 30 personas. Hace diez años, comprar un tractor era una jodedera. Hacían falta mil cartas y requisitos. Pero ahora Murillo fue claro: si tienes el dinero, compras el tractor. Según ellos, el Gobierno no le ‘gana’ nada al tractor. Lo que les interesa es producir más tabaco. No voy a negar que es una cierta mejoría”. Tabacuba, explica Pablo, también ha abierto varias tiendas para los productores. “Tienen motosierras y otros insumos. También neveras y refrigeradores. Pero igual: es para los vegueros”, dice.

“También compraron todo el combustible para la cosecha. Cuando no había para ningún sector, aquí el tabaco tuvo más combustible. No demasiado. Murillo compró los combustibles, los lubricantes, las grasas. Cuando digo Murillo me refiero a Tabacuba, claro”. Se comenta además que vienen más equipos, como camionetas y rastras para transportar la hoja, para que los guajiros mejoren la producción.

La situación, a diferencia de hace unos años, no tuvo el más mínimo componente de propaganda. “Yo esperaba que Murillo, además de cobrarnos 26.000 dólares, nos dijera que la Revolución era buena. Y no fue así”.

La prensa oficial dio cobertura a la venta de los tractores pero, a diferencia de Murillo, si la presentó como un “logro” del Gobierno. Revelaron, además, que el escenario tabacalero en todo el país es delicado, porque en la campaña pasada se sembraron 14.000 hectáreas de tabaco, con un rendimiento esperado de 1,4 toneladas de hoja por hectárea, y solo se cosechó 1,1 toneladas. Sin suficiente materia prima, las ventas de Tabacuba se resintieron y los directivos reaccionaron con alarma.

La venta de los tractores forma parte de la “estrategia” de Murillo para levantar las ventas, corrobora Pablo. El diario Trabajadores aseguraba, además, que ya estaban en la Isla el 50% de los fertilizantes que necesitaban los vegueros, cuyo plan este año es sembrar 22.000 hectáreas de tabaco, casi el doble de la campaña anterior.

Según los agricultores entrevistados por la prensa oficial, el tractor “es la mejor inversión”, porque duplica el área de trabajo y aumenta los rendimientos. Pese a tener el dinero, muchos trabajaban aún con animales.

En su reunión, Murillo aseguró también que en la próxima cosecha cambiarían las reglas del juego para el tabaco de segunda y el sol en palo –que se usa para cigarros–. Atendiendo a reclamos de hace muchos años, también esas variedades las pagarán en MLC un 2% de lo que venda Tabacuba.