El turismo en Cuba sigue deprimido y se salva gracias a los canadienses

A las puertas de la Feria de Turismo de Cuba (FitCuba), que arrancará el próximo 1 de mayo con la presencia, entre otros, de unos 400 agentes de viaje en una convención organizada por la española DIT Gestión, los datos del sector reflejan un primer trimestre muy deficiente. Hasta marzo habían llegado a la Isla 926.732 viajeros, de los que 752.459 eran turistas, un 48,5% menos que en marzo de 2019, último primer trimestre normal antes de la pandemia, cuando la cifra fue de 1.460.408 extranjeros.

Los datos no han trascendido adecuadamente este abril por los trabajos de actualización de la página de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), que impide un acceso normal a los informes de este mes. Sin embargo, el ministro del Turismo cubano, Juan Carlos García Granda facilitó una cifra aproximada en una reunión con las autoridades del ramo y esta madrugada el informe fue parcialmente visible en la web de la Onei.

En total, en marzo llegaron a Cuba 263.470 visitantes internacionales, un dato mejor que el de enero (249.255) y febrero (239.734) que tradicionalmente son meses de mayor afluencia. Sin embargo, aunque la nota oficial destaca que este crecimiento representa el 239,1% respecto al mismo periodo del 2022, la Isla no acaba de remontar ni mucho menos si se compara con los años precedentes a la irrupción del covid-19.

En el primer trimestre de 2018 viajaron a Cuba 1.383.895 turistas y en 2017 lo hicieron 1.469.919, casi el doble también (45,5% y 48,8% respectivamente) que este año

En el primer trimestre de 2018 viajaron a Cuba 1.383.895 turistas y en 2017 lo hicieron 1.469.919, casi el doble también (45,5% y 48,8% respectivamente) que este año. Estos datos consolidan la idea de que la meta para este año, situada en 3,5 millones de turistas puede estar nuevamente difícil de lograr.

El pasado febrero, el economista cubano Pedro Monreal hizo una estimación de la cantidad de visitantes extranjeros que la Isla debería haber recibido en los dos primeros meses del año para que la proyección fuera consistente, y la situaba en 717.500, al calcular que, habitualmente, a esas alturas es necesario haber alcanzado un 20% del total. En ese momento, el déficit ya era de 228.511.

"Los próximos datos del mes de marzo deben ser decisivos para confirmar una posible tendencia porque el primer trimestre ha sido habitualmente el más importante, concentrando aproximadamente la tercera parte de los visitantes anuales (promedio de 32% en 2017-2019)", agregó el experto. Esa cantidad debería ascender, según estos cálculos, a 1.120.000 turistas, 367.541 más de los que realmente han llegado.

1/2 Las estadísticas oficiales del turismo en Cuba indican que pudiera ser problemática alcanzar la meta de 3,5 millones de turistas en 2023. El acumulado de los dos primeros meses se queda corto en 228 mil visitantes respecto al nivel que debería ser compatible con la meta pic.twitter.com/2w9C8phXNl

— Pedro Monreal (@pmmonreal) March 24, 2023



Por nacionalidades, nada inesperado. Los canadienses siguen siendo primera potencia y son más de la mitad del total de viajeros internacionales recibidos en lo que va de año, con 387.071. Por detrás queda la comunidad cubana en el exterior, con 83.670, y EE UU, que acumula 41.152.

Rusia repite la tercera plaza, con 32.224, aunque todavía no alcanza la cifra que tenía el pasado año (36.677), cuando las consecuencias de la invasión a Ucrania aún no habían afectado de manera fulminante al turismo. Habrá que esperar a abril para que el balance sea positivo, ya que para esa fecha en 2022 no quedaban vuelos entre la Isla y su socio euroasiático, que en años precedentes era el mercado con mayor crecimiento.

Los europeos –Alemania (22.700), Francia (19.478), Inglaterra (18.301), España (16.993) e Italia (16.048)– tampoco recuperan la potencia que tuvieron en el pasado, aunque no dejan de representar una buena cuota del mercado cubano en una clasificación que cierra México, con 10.610. El gran grupo formado por otros países aporta ya 104.212 viajeros cuyos orígenes se desconocen.

En este contexto, el oficialismo persiste en el error del pasado año y continúa presentando los datos de manera optimista, insistiendo en que hay una recuperación que solo se produce si se comparan los datos con el hundimiento que se produjo durante la pandemia.

La mayoría de países en los que el turismo es uno de los grandes motores de la economía han recuperado e incluso superado las cifras prepandémicas, es el caso de España, que 2022 cerró con un crecimiento del 8,3% respecto a 2019 y este año se espera aún mayor; o, un competidor directo, República Dominicana, que en el primer trimestre de 2023 ha recibido a 2.076.171 de turistas, frente a 1.876.144 del mismo periodo en 2019.

República Dominicana en el primer trimestre de 2023 ha recibido a 2.076.171 de turistas, frente a 1.876.144 del mismo periodo en 2019

Juan Carlos García Granda advirtió el pasado marzo de que "sería un error proseguir con los métodos y sistemas de trabajo de años previos, en la medida en que persisten condiciones adversas para Cuba y una crisis global". Sin embargo, nada parece cambiar en los planes de los dirigentes.

FITCuba 2023 tratará de vender "la seguridad del país y la simpatía de los cubanos", según ha trascendido en las notas de prensa del evento, en un momento en el que la escasez y la crisis agravada, tanto de suministros como de alimentos, están elevando el vandalismo y la delincuencia y cuando la desesperanza y tristeza se reflejan más que nunca, desde los años del Período Especial, en los rostros de los cubanos.

Pese a ello, están preparadas en el marco del evento actividades de excelencia gastronómica y coctelería, incluida una competencia del sector privado, y se prevé la participación de miles de personas procedentes de decenas de países, así como cadenas hoteleras, aerolíneas, turoperadores y agencias de viaje.

Además, en las últimas horas la mayorista española Cinco Estrellas Club, en coordinación con las cadenas Blue Diamond Resorts y Meliá Hotels International, anunció el lanzamiento de Cuba como nuevo destino dentro de su programación de verano con siete programas y circuitos que ya se pueden reservar, mientras Tui, con sede en Madrid, activó este lunes una promoción activa hasta el 7 de mayo que incluye un 7% de descuento para más de 2.300 salidas a la Isla hasta octubre.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.