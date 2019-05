El Gobierno publica datos poco creíbles sobre el aumento del turismo

"Pese a las situaciones complejas que afronta el país", en referencia al reforzado embargo de Estados Unidos, el turismo extranjero a Cuba creció un 7,2% entre enero y abril de 2019, aseguró el ministro del sector, Manuel Marrero.



Según datos del Ministerio de Turismo (Mintur) publicados el jueves por medios oficiales, llegaron a la Isla más de 1,8 millones de visitantes, una cifra "ligeramente superior" a lo previsto para esta etapa.





"No obstante, se logró recuperar las emisiones desde Canadá, el principal mercado de la Isla, unido al crecimiento de otros emisores como Rusia"

Además, "este año comenzó con algunas dificultades en la zona europea, realidad no solo de Cuba, sino que existe una disminución de los viajes de las personas de esa región hacia el Caribe por diversas causas", explicó Marrero, citado por la estatal Agencia Cubana de Noticias.



"No obstante, se logró recuperar las emisiones desde Canadá, el principal mercado de la Isla, unido al crecimiento de otros emisores como Rusia", señaló.



Para este año, Cuba mantiene la aspiración de recibir a más de 5 millones de turistas.



En 2018 llegaron a la Isla más de 4,7 millones de visitantes extranjeros, lo que representó un alza del 1,3% en comparación con 2017, aunque la cifra no llegó a la meta propuesta de 5 millones de turistas.



Autoridades del Ministerio de Turismo estiman que este año lograrán sobrepasar por primera vez los 3.000 millones de dólares en ingresos a pesar de las "zancadillas de EE UU", que recomienda a sus ciudadanos no viajar a Cuba tras una serie de incidentes de salud que afectaron a diplomáticos estadounidenses en La Habana.



La planta hotelera de la Isla cuenta actualmente con unas 70.000 habitaciones, de ellas el 63% ubicadas en instalaciones de cuatro y cinco estrellas, y hasta el año 2030 los planes oficiales incluyen la construcción de más de 103.000 habitaciones y hoteles de lujo en las principales ciudades del país.





La mayoría de las instalaciones turísticas es operada en régimen de sociedades mixtas conformadas por empresas estatales cubanas y compañías extranjeras, entre ellas las españolas Iberostar y Meliá

La mayoría de las instalaciones turísticas es operada en régimen de sociedades mixtas conformadas por empresas estatales cubanas y compañías extranjeras, entre ellas las españolas Iberostar y Meliá.



Desde el jueves 2 de mayo Estados Unidos permitirá establecer demandas contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados en la Isla tras la Revolución.



La activación del título III de la Ley Helms-Burton podría afectar a importantes empresas, entre ellas las hoteleras españolas, y a otras europeas, canadienses, japonesas, rusas o chinas, que operan desde propiedades nacionalizadas en los primeros años de mandato de Fidel Castro, a partir de 1959.

______________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.