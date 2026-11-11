La vietnamita Agri VMA produce 1.500 toneladas de arroz cultivado en Cuba

El acta de entrega fue firmada el 10 de noviembre por Nguyen Thi Thom, directora de Agri VMA, y Michel Ballate Camejo, director general de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios.

La empresa ha ampliado sus sembradíos a más de 2.500 hectáreas y obtiene rendimientos muy superiores a los de la agricultura cubana

Madrid/La empresa vietnamita Agri VMA entregó este martes a Cuba 1.500 toneladas de arroz cultivado, cosechado y procesado en la propia Isla. El grano, de la variedad híbrida CT16, es resultado de un proyecto agrícola que ha conseguido rendimientos muy superiores a los de las explotaciones cubanas, en un país que sigue dependiendo de las importaciones para cubrir buena parte de su consumo, según la información publicada por el diario vietnamita Nhân Dân.

Del total, 1.020 toneladas fueron procesadas en una planta de San Cristóbal, Artemisa, y otras 480 ya habían sido distribuidas en Sancti Spíritus y Granma. El acta de entrega fue firmada el 10 de noviembre por Nguyen Thi Thom, directora de Agri VMA, y Michel Ballate Camejo, director general de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios. La compañía vietnamita acumula así 3.500 toneladas suministradas a la parte cubana.

Del total, 1.020 toneladas fueron procesadas en una planta de San Cristóbal, Artemisa, y otras 480 ya habían sido distribuidas en Sancti Spíritus y Granma

Desde que inició su convenio con la parte estatal cubana en febrero de 2023 y puso en marcha las primeras siembras experimentales a finales de 2024, Agri VMA ha extendido sus cultivos de 1.000 a más de 2.500 hectáreas en Pinar del Río, Granma, Sancti Spíritus y Villa Clara. La variedad CT16 alcanza rendimientos superiores a siete toneladas de arroz en cáscara fresco por hectárea. Es la cuarta entrega de la compañía en lo que va de año.

El contraste con la agricultura cubana es abrumador. En 2025, la Isla produjo apenas 111.000 toneladas de arroz, frente a las 304.000 de 2018. Aunque la cifra supone una mejoría respecto a las 80.000 toneladas del año anterior, sigue muy lejos de las 700.000 que necesita anualmente el país para satisfacer su consumo.

La diferencia también se aprecia en las fincas cubanas que reciben asistencia vietnamita. En Agrícola Caribe, una unidad de Consolación del Sur, Pinar del Río, la producción saltó de 0,8 toneladas por hectárea en 2024 a ocho toneladas. Buena parte del éxito se explica por el acceso a semillas, fertilizantes, plaguicidas y otros recursos que escasean en el resto del campo cubano.

Agri VMA fue la primera empresa extranjera en recibir tierras estatales para cultivarlas en Cuba desde 1959, con una cesión inicial de 308 hectáreas entre finales de 2024 y enero de 2025. Sin embargo, la nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, aprobada en julio de 2026, permite ahora que otras empresas extranjeras accedan a terrenos en usufructo, aunque sin adquirir su propiedad. La compañía vietnamita también tiene autorización para contratar directamente a trabajadores cubanos, sin pasar por una entidad empleadora estatal, y comercializa maquinaria agrícola.

Agri VMA fue la primera empresa extranjera en recibir tierras estatales para cultivarlas en Cuba desde 1959, con una cesión inicial de 308 hectáreas entre finales de 2024 y enero de 2025

También ha invertido en el procesamiento del grano. Su nueva planta de San Cristóbal, equipada con tecnología vietnamita, puede procesar dos toneladas por hora y produce actualmente unas 30 toneladas diarias. El aprovechamiento del arroz alcanza entre el 58% y el 60%, frente al 40%-50% de las instalaciones cubanas. La compañía prepara además una instalación de secado para mejorar la conservación de las cosechas.

No es la primera vez que Vietnam intenta sacar adelante la producción arrocera cubana. La cooperación comenzó en 2002, pero los resultados han sido desiguales. En La Sierpe, Sancti Spíritus, los técnicos vietnamitas terminaron abandonando el proyecto en 2022, después de años de dificultades con el combustible, trabas burocráticas e impagos que frustraron una experiencia inicialmente exitosa.

El proyecto actual recibió un nuevo impulso tras la visita a La Habana del dirigente vietnamita To Lam, en septiembre de 2024. Agri VMA pretende seguir ampliando sus superficies cultivadas y sus instalaciones industriales. Su presidente, Nguyen Van Quang, anunció que la empresa prevé entregar otras 500 toneladas de arroz en diciembre.