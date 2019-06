Iván Duque dice que la solución para Venezuela es la ruptura del Ejército

El presidente de Colombia, Iván Duque, considera que la solución a la situación que vive Venezuela no es tanto una intervención militar extranjera como que se afiance la ruptura en las propias fuerzas militares venezolanas para que se sitúen al lado de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional y se conviertan en parte de la solución.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente Duque reconoce los problemas que le ha generado a Colombia la presencia de 1,3 millones de venezolanos en su territorio, pero asegura: "Colombia ha demostrado al mundo, cuando muchos apelan a la xenofobia, a la discriminación o a la satanización de los migrantes, que se puede tener una política de inmigración fraterna y ordenada. Es una gran demostración al mundo. Nuestros hermanos venezolanos están huyendo de una dictadura atroz".

Sobre los tiempos en la crisis venezolana, el presidente Iván Duque dice: "La pregunta no es cuándo va a caer la dictadura venezolana sino qué vamos hacer para que ocurra. Nunca habíamos estado tan cerca de ver la caída de ese régimen. Nunca antes habíamos visto un cerco diplomático de estas características en América Latina. Nunca antes habíamos visto que más de 50 Estados reconozcan a Guaidó para enfrentar una dictadura atroz".

Para Duque, la única forma de construir un futuro para Venezuela es "el cese de la usurpación y de la dictadura, un Gobierno de transición con amplia participación y un llamamiento a elecciones libres".

En este sentido, resalta la importancia del papel que puedan jugar las Fuerzas Armadas venezolanas. "Las fuerzas militares de Venezuela están totalmente fracturadas porque un número creciente quieren situarse en el lado correcto de la Historia, al lado del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional. Eso es lo que tenemos que hacer que ocurra. Si se sigue agravando la situación implicará una mayor explosión social", destaca.

Sobre la capacidad de Nicolás Maduro para resistir en el poder, el presidente Iván Duque dice: "Las dictaduras no caen de un día para otro. Enfrentar la brutalidad, la barbarie y la violación sistemática de los derechos humanos desde la democracia, recorriendo la calles y consolidando un cerco diplomático sin precedentes da una idea del tamaño del reto", afirma.

Respecto a la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, el presidente Duque señala: "He sido muy claro; más que una solución militar de carácter extranjero, hoy lo que se necesita es afianzar la ruptura entre las propias fuerzas militares en Venezuela y que esas fuerzas militares se ubiquen al lado de la Asamblea y del presidente Guaidó y que sean protagonistas de salvar a su país de la desolación y que jueguen un papel en el marco de las instituciones democráticas para devolver la esperanza al pueblo venezolano.

En cuanto a las denuncias de posible malversación de fondos destinados en Colombia a ayudar a militares venezolanos que abandonaron el régimen de Maduro, el presidente Duque dice que no cuestionan la gestión de Guaidó. "No pude haber contemplaciones. Me parece muy bien que el propio presidente Guaidó haya pedido que se hagan las investigaciones necesarias. Hablamos de ayudas a la población. Esta petición muestra su carácter y su actitud de pedir total transparencia en el reparto de esos recursos.

Iván Duque reconoce que el proceso de paz que vive su país desde los acuerdos de 2016 es frágil, pero ha mostrado la determinación de su Gobierno en avanzar y llevarlo adelante.

Además, destaca que desde su llegada al poder en agosto de 2018 se están reduciendo los asesinatos de líderes sociales y asegura que su Gobierno tendrá "tolerancia cero" con cualquier violación de los derechos humanos.

El presidente colombiano ha reconocido que el proceso de paz es "frágil", pero añade que se está avanzando en el proceso de reincorporación a la vida civil de los antiguos miembros de las FARC, que es lo más importante como desafío para su país. "Queremos que lo que dejen la violencia, entren en la legalidad exitosamente", destaca.

Además, reconoce que de todos los retos que tiene este proceso, uno de los más importantes es el de la expansión de los cultivos de coca, y pone como ejemplo que éstos pasaron de las menos de 70.000 hectáreas en 2015 a las casi 209.00 hectáreas que encontraron a su llegada al Gobierno. "Construir la paz con esa expansión de la coca es muy difícil, pero estamos decididos a enfrentar ese fenómeno exitosamente", afirma.

Para Duque, otro de los grandes retos en el proceso es el de garantizar que las personas que dejaron la violencia se integren plenamente en la legalidad, pero advierte: "Seremos contundentes e implacables con la reincidencia criminal".

Respecto a la preocupación expresada por algunos organismos internacionales como la ONU por el proceso de paz, el presidente asegura que no está en peligro, aunque advierte que el pueblo colombiano tiene también grandes expectativas respecto al comportamiento las de las FARC y señala tres factores necesarios: "Que digan toda la verdad de lo que fueron sus vínculos con el narcotráfico; que digan toda la verdad sobre el reclutamiento de menores y que entreguen todos los bienes que tenían sus cabecillas para la reparación de las víctimas porque las informaciones muestran que no todos los bienes fueron declarados" .Y por último, pide: "Que haya un verdadero compromiso con la no reincidencia y que quien reincida tenga un rechazo abierto y público".

Respecto a la situación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), señala que cualquier aproximación a un diálogo sólo se podría dar tras la liberación de todos los secuestrados todavía en manos del grupo

Para el presidente, el resultado del proceso se resumirá en "genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación con todos los bienes y que no se vuelva repetir".

Respecto a la situación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), señala que cualquier aproximación a un diálogo sólo se podría dar tras la liberación de todos los secuestrados todavía en manos del grupo y el final de todos los actos criminales. Además recordó el atentado del ELN que el pasado mes de enero acabó con la vida de 22 cadetes en Bogotá. "No puede haber una mesa para hablar de paz, mientras se cometen actos de terror", añade.

Duque insiste en que el ELN ha estado protegido por "la dictadura" de Nicolás Maduro y que con su anuencia ha preparado atentados en suelo colombiano.

Respecto a la situación de los derechos humanos en Colombia, el presidente Iván Duque ha recordado que cuando tomó posesión ya reconoció que se habían producido asesinatos de líderes sociales, pero asegura que en sus diez meses de Gobierno estos crímenes ya se han reducido un 32%.

Señala que la Fiscalía General de Colombia ha esclarecido el 56% de esos crímenes y que en su mayoría fueron perpetrados por grupos armados organizados, como el ELN, y por grupos vinculados a actividades criminales, como el narcotráfico y la extracción ilegal de minerales.

Respecto a la polémica de los falsos positivos (muertes que se hacen pasar como bajas en combate), el presidente admite que se produjeron en el pasado y asegura que lo responsables se tendrán que enfrentar a la Justicia

Además, resalta que en términos generales en Colombia se está produciendo una mejora en los índices de seguridad pública, y destaca el descenso en los índices de asesinatos, secuestros y robos.

Respecto a la polémica de los falsos positivos (muertes que se hacen pasar como bajas en combate), el presidente admite que se produjeron en el pasado y asegura que lo responsables se tendrán que enfrentar a la Justicia, pero resalta que, en contra de lo publicado por algunos medios, en ningún documento oficial se señala que el aumento de bajas sea un indicador de éxito en la actuación de la Fuerza Pública colombiana.

Así, aclara: "Hemos destruido estructuras criminales, como es nuestro deber, para proteger al pueblo colombiano". E insiste en que su Gobierno tendrá "cero tolerancia con actos que sean deleznables o que violen los derechos humanos".

