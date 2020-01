El jefe del Parlamento apoyado por el chavismo evita revelar quiénes lo eligieron

(EFE).- El diputado Luis Parra, a quien el chavismo y no la mayoría opositora reconoce como presidente del Parlamento venezolano, evitó este miércoles, en una entrevista con Efe, revelar quiénes son los 81 legisladores que, según sus cuentas, lo eligieron el domingo como líder legislativo en una violenta jornada.

Pregunta. ¿De qué vivía usted antes del 5 de enero? ¿Qué hacía para obtener dinero?

Respuesta. Nosotros nos hemos dedicado siempre a la lucha social como una condición de vida, pero siempre hemos trabajado en el comercio informal. Yo me gradué en Administración de Empresas, mención gerencia, soy técnico agropecuario y toda mi vida he dedicado a la comercialización informal.

P. ¿Cuándo y cómo decide postular su nombre para presidente del Parlamento venezolano?

R. Fuimos escalando posiciones a nivel parlamentario (...) es una trayectoria que hemos venido conquistando con nuestro liderazgo desde las regiones (...) de esa manera nosotros asumimos dentro de nuestro partido una posición (...). Como le tocaba la primera vicepresidencia (del Parlamento) a nuestra organización, bueno queremos asumir ese rol como primer vicepresidente. ¿Qué ocurrió? (...) errores.

P. ¿Cómo capitalizó entonces todo eso para convertirse en líder parlamentario?

R. De ahí en adelante, comenzamos a discutir cuál es la ruta, hacia dónde vamos. Se negaron abiertamente ya a decir que el próximo año veníamos a un proceso parlamentario, que este año hay elecciones parlamentarias, y obviamente nosotros tenemos que asumir ese rol, porque no podemos cometer los errores del pasado (no participar en los comicios).

Se negaron abiertamente ya a decir que el próximo año veníamos a un proceso parlamentario, que este año hay elecciones parlamentarias, y obviamente nosotros tenemos que asumir ese rol, porque no podemos cometer los errores del pasado (no participar en los comicios)

P. Pero, ¿cómo y cuándo decide postular su nombre?, porque se trata de un plan en el que hay que contar con los apoyos necesarios.

R. Bueno, desde el mismo momento que negaron eso, nosotros en paralelo íbamos armando ya esta rebelión de los sargentos como mucha gente nos llamaba, la rebelión de las provincias, porque en cada estado hay diputados que fueron discriminados, que fueron apartados, que no fueron tomados en cuenta, que fueron prácticamente vejados.

P. Si tuviera que dar una fecha de cuándo arrancó esa rebelión, ¿sería?

R. Nosotros arrancamos hace año y medio las conversaciones con esto (...) a partir del mes de junio, julio, empezamos ya a arreciar un poco más nuestro descontento dentro de nuestras fracciones (...) luego del receso parlamentario (en septiembre) todos dijimos: "No podemos seguir sometiendo un Parlamento al colapso".

P. ¿Quién es para Luis Parra el presidente de Venezuela?

R. El presidente de Venezuela, como lo establece la Constitución, es aquel que cumpla con la norma constitucional.

P. ¿Es Nicolás Maduro el presidente de Venezuela?

R. Nicolás Maduro está allí, haciendo uso de los instrumentos del poder, y nosotros, ¿qué queremos? Normalizar la relación entre los poderes. Si a nosotros nos permite el tiempo seguir consolidando nuestra política se lo decimos con mucha claridad (...) fue una elección cuestionada (la reelección de Maduro en 2018).

Si a nosotros nos permite el tiempo seguir consolidando nuestra política se lo decimos con mucha claridad (...) fue una elección cuestionada (la reelección de Maduro en 2018)

P. ¿Usted ahora como presidente del Parlamento reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela?

R. Lo que no esté en esta Constitución no puedo reconocerlo. Aquí nosotros claramente lo dijimos (...) la primera acción que estamos llevando adelante es que nosotros podamos normalizar el poder Legislativo.

P. En su afán de normalizar el Parlamento, ¿contempla la posibilidad de tener que subordinarse a la Asamblea Constituyente, integrada solo por oficialistas?

R. Nosotros no nos vamos a subordinar ante nadie. La única subordinación que tenemos es a esta Constitución.

P. ¿Con qué aliado internacional cuenta?

R. Por allí estamos construyendo la verdad, porque lo primero es que hay una gran manipulación mediática. Aquí no puede haber nadie que pueda tratar desde una injerencia extranjera violar la Constitución, ningún país puede darle orden a ningún diputado, tú tienes que votar por esta fórmula.

P. Juan Guaidó fue reelegido presidente del Parlamento con 100 votos que todo el mundo vio. Usted resultó electo con 81 votos que no se pudieron contar nominalmente. ¿Quiénes lo apoyaron?

R. Cuando hicimos la primera declaración antes de entrar al Palacio, 30 diputados dimos la cara allí, dimos una declaración, y dijimos: hoy venimos a presentarle una alternativa democrática al país. No la hicimos como "gallos a medianoche" (a escondidas); la hicimos a la entrada.

P. Mi pregunta es, ¿quiénes le apoyan?

R. Ellos (diputados afectos a Guaidó) ni objetaron el quorum ni solicitaron verificación nominal del quorum, porque es una potestad de ellos, y no lo hicieron. Se dio cumplimiento, se postularon las planchas, se les pidió a ellos que postularan las suyas, y no quisieron postular. Si yo todavía creía que no había los votos, ellos estando ahí, como estuvieron hasta el final del acto, tenían que pedir verificar la votación nominal de la elección que se está dando en estos momentos. Y entonces, tú levantabas la mano y decías los nombres e ibas dando lectura a eso. Y la otra que se establece para someter a consideración es mayoría evidente. Ese es el mecanismo de decisión en la cámara. En estos dos procedimientos, tú lo que haces es contar. Y por mayoría evidente, el último año, elegimos al diputado presidente saliente (Guaidó). Entonces, allí no hubo ni abstención, no hubo voto salvado. Se hizo, sencillamente, por mayoría evidente.

P. Un sector de la oposición y una parte de la comunidad internacional tiene serias dudas sobre su elección. Si no se publica esta lista, aunque usted dice que ha sido por mayoría evidente, ¿ha pensado en algún mecanismo para disipar estas dudas?

R. Vamos a empezar a buscar los vídeos de los que hicieron el quorum reglamentario y los vamos a nombrar uno por uno. Con eso es suficiente. Engancharse en esa discusión, para nosotros es pasado.

P. Hace apenas unas horas, usted llamaba a Maduro dictador y usurpador. Hoy, ¿sigue considerando estos dos calificativos?

R. Nosotros, todo aquel que persiga por disentir, que encarcele, es una actitud dictatorial. Nosotros tenemos la obligación de volver a la Constitución, que respete el Estado de derecho y que respete la inmunidad parlamentaria.

Nosotros, todo aquel que persiga por disentir, que encarcele, es una actitud dictatorial. Nosotros tenemos la obligación de volver a la Constitución, que respete el Estado de derecho y que respete la inmunidad parlamentaria

P. Usted dijo que allanará el camino para buscar una salida de Maduro del poder. ¿A qué se refería? ¿Cuál es su estrategia?

R. Todos los caminos que estén establecidos en la Constitución y los podamos allanar lo vamos hacer, y yo creo que el mejor camino es el electoral. No concibo otro camino. Hay que decirle a la gente que unas elecciones limpias no pueden constituirse ni verse como una maniobra política para estar de un lado o de otro, para que te tilden de colaboracionismo. Aquí, esa cúpula (Guaidó) ya dijo que no iban a elecciones parlamentarias, que lo primero era el cese de la usurpación y luego, si acaso, ya iban a elecciones limpias. Yo quiero verlo. Verán cómo cambian todo el discurso y se pasan de una propuesta a otra.

P. Usted también ha dado prioridad a la formación de un nuevo CNE (Consejo Nacional Electoral) ¿Cuáles elecciones espera que se puedan celebrar con este nuevo árbitro electoral?

R. Lo primero es que tiene que existir un árbitro electoral equilibrado, con nuevos rostros que generen confianza. Nuestro pueblo quiere votar, pero en estas condiciones no. Lo segundo, como lo establece la Constitución, no como lo diga Luis Parra. Que no existan partidos políticos inhabilitados, que no existan dirigentes inhabilitados, que exista un registro electoral permanente depurado, que se pueda votar desde el exterior, que se cumpla con el resguardo y custodia del proceso electoral.

P. ¿Qué pueden esperar los venezolanos de su gestión en hechos concretos?

R. Que podamos retomar la normalidad. Lo primero que queremos nosotros y vamos a luchar con todo nuestro esfuerzo es para erradicar la confrontación. Cada quien con sus ideas que pueda libremente cada sector del país volver a la normalidad y lo segundo lograr la despolarización.

Lo primero que queremos nosotros y vamos a luchar con todo nuestro esfuerzo es para erradicar la confrontación. Cada quien con sus ideas que pueda libremente cada sector del país volver a la normalidad y lo segundo lograr la despolarización

P. De ahora en adelante le tocará desdecirse de varias cosas con este cambio de posición respecto a Juan Guaidó.

R. No puedo desdecirme porque nosotros apostamos, como muchos venezolanos, que apostamos a que Juan Guaidó durante su gestión cuando fue presidente de la Asamblea Nacional llevara adelante las riendas del país, lo tuvo todo, tuvo el apoyo internacional, tuvo el apoyo de la esperanza de un pueblo que se sintió estafado porque sencillamente prefirió dedicarse a su organización política y a construir una nueva cúpula y a construir un estatus quo, que darle respuestas a los venezolanos.

________________________