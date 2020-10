El cubano que le canta las cuarenta al Gobierno español en el metro de Madrid

La cara del cubano Antonio Pacios (La Habana, 1983) se hizo "viral" hace unas semanas en España, cuando el video de una canción suya tocada en el metro de Madrid circuló por redes sociales, chats y medios digitales.

La letra criticaba con algún improperio al Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez en coalición con otros partidos de izquierda y nacionalistas, con frases que no se esperarían en un cantautor: "Entre tantos comunistas y tantos separatistas, se han cargado en un par de años la nación", "y pretenden darnos clases de valores mientras reciben plata de dictadores" o "por eso yo sin ataduras le digo a estos caraduras que se vayan a tomar por saco a Cuba".

Pacios, que se hace llamar "Uno del metro" en su cuenta de Instagram, habla risueña y atropelladamente, y entre el torrente de palabras y alguna contradicción, se cuelan frases de cordura y seriedad. "Puedo ser muy muy sociable, pero es como una careta que me pongo para salir a la calle y sobrevivir. Soy como un autista pobre", se autodefine.

Nacido en La Habana del Este, estudió hasta noveno grado. "Entré en el preuniversitario pero no soy el tipo de persona que pueda estudiar". En Cuba, dice, vivía de la pintura, haciendo dibujos que vendía a los turistas.

De La Habana salió, hace casi 20 años, mediante el matrimonio con una chica suiza. "Estábamos claros ella y yo de que era una ayuda". Al llegar a Suiza, se divorciaron y él recorrió Europa hasta que puso rumbo a España, de donde eran sus abuelos. "Cuando llegué a Canarias, me enamoré. ¡Si esto es como Cuba!" En un momento dado, acabó en Barcelona, trabajando en marketing y publicidad, "de traje y corbata", asegura. Hace seis años, dejó todo –"y cuando digo todo es todo, desaparecer completamente"– para venir a Madrid y coger una guitarra. Nunca jamás ha reclamado la nacionalidad española, asegura. "A día de hoy soy técnicamente un indocumentado".

No en vano, le gusta "el enemigo con coherencia". "Eso de defender el comunismo desde el casoplón de Galapagar...", dice refiriéndose a la casa con piscina del vicepresidente español Pablo Iglesias

"Por eso puedo yo decir las cosas que digo. Vivo de las donaciones de la gente, y aun con todo eso, yo jamás en la vida he pedido ni una ayuda social". De vagón en vagón, no solo arremete contra el Gobierno de España, sino contra Maduro, "porque Fidel se me murió antes de que yo supiera tocar guitarra". ¿De dónde salieron esas canciones? "Un día me di cuenta de que cada vez más la gente está más asustada y con más miedo y es algo que yo conozco. ¡Coño, esto se parece cada vez más a Cuba!".

El discurso político de sus temas no va ni con su imagen ni con la mayoría. "Me he encontrado con cinco o seis gentes que me han recriminado, pero bajándose del vagón. Están escuchando y no dicen ni pío, pero cuando se van bajando, corriendo, dicen '¡eh, no estoy de acuerdo!' No tienen argumentos".

El cantante le pide a los españoles "que dejen de pelearse entre ustedes", y critica: "Con todo el bagaje y la historia que tenéis detrás, todas las cosas que han pasado, estos políticos modernos se aferran a una historia, a un pasado que ellos ni siquiera han vivido. La historia está para aprender de ella, para no repetir los mismos errores, no para vivir en el pasado".

Sin embargo, se abstiene de hacerle canciones al Gobierno de Cuba. "Si me tengo que fajar con los comunistas, me fajo con los comunistas de acá, que los tengo cerquita y de tú a tú, porque estar aquí y hablar cáscara de piña del gobierno de allá, qué descarado". No en vano, le gusta "el enemigo con coherencia". "Eso de defender el comunismo desde el casoplón de Galapagar...", dice refiriéndose a la casa con piscina del vicepresidente español Pablo Iglesias.

Antonio relata que vive de las monedas del metro –"porque a mí me gusta cantarle a la gente, me la paso muy bien en el metro"–, que le alcanza para pagar un techo y comer, y que tiene la ilusión de dedicarse a la música a tiempo completo.

________________________