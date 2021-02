La guerra personal de Ángel Santiesteban

Ángel Santiesteban Prats (1966, La Habana) quizás sea el escritor cubano, vivo y residente en la Isla, que más problemas haya tenido con la policía política. Es también uno de los que más reconocimientos ha cosechado por su labor literaria. Hace guiones cinematográficos, ejerce el periodismo y mantiene una intensa actividad en la masonería. No fuma, no bebe alcohol ni café, no habla mal de nadie y se pasa el día trabajando.

Pregunta. En agosto del pasado año usted recibió el Premio Václav Havel 2020 para la disidencia creativa. Ya había concluido el guion de la película Plantados y había convertido el guion en novela. ¿Qué ha ocurrido desde entonces?

Respuesta. Cuando me otorgaron el premio ya estaba filmada la película, que no se pudo estrenar en el 2020 como estaba previsto por la desdicha del covid, como dice Lilo Vilaplana el director de la película "el año de los sueños rotos". El jurado estimó que por haber participado en la confección del guion me veré en problemas con el régimen. De todas maneras, dentro de una dictadura, si no mueves banderitas oficialistas, siempre se tiene problemas.

P. ¿Es la primera vez que lleva un guion cinematográfico al género novela?

R. Es la segunda novela que hago después de hacer el guion; un proceso que comúnmente es a la inversa; pero siempre he tenido esa característica de ver las escenas y describirlas. Toda mi literatura es una película que yo describo. En mi mente conformo la escena, veo los personajes hacerlo todo y veo todo lo que lo rodea. Son actores y actrices que escenifican en mi mente.

Hemos trabajado los problemas sociales y políticos de Cuba, asociado a la dictadura que nos oprime en los últimos 61 años

P. ¿Y qué tiene ahora en su escritorio?

Una vez terminada la película Plantados y toda esta espera desesperante por exhibirla, he terminado otro guion a pedido de Lilo Vilaplana sobre los sucesos del Remolcador 13 de Marzo en 1994, aquel vil asesinato que se fraguó contra víctimas inocentes.

En ambos guiones, hemos trabajado los problemas sociales y políticos de Cuba, asociado a la dictadura que nos oprime en los últimos 61 años.

En marzo próximo se estrena la película Plantados en los cines de Miami. Esperemos que tengan la acogida que necesitamos para entusiasmar a los productores y podamos continuar haciendo un cine de denuncia, un cine que cuente la verdad sobre Cuba. Todo sobre la base del arte, esa es nuestra primera exigencia y Lilo y yo hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible, desde nuestros recursos artísticos.

P. ¿Tiene la novela Plantados una propuesta de publicación, ¿dónde y para cuándo?

R. A Lilo se le acercó una editorial importante y le propuso publicar una novela, él sabía que yo estaba en ese momento creativo, y les dijo que le avisaría, pero yo la he dejado reposar, han surgido de inmediato otras creaciones urgentes, como el guion del 13 de marzo y una novela que estaba escribiendo desde antes, que tengo muy avanzada y necesito terminar para no arrastrar proyectos truncos.

Espero retomar la novela de Plantados que finalmente titulé "La ciudad desnuda", porque así le llamaban a la parte donde convivían los presos plantados semidesnudos, al negarse a usar el uniforme de preso común.

P. ¿En cuáles otros guiones está trabajando?

R. Después de terminar el del 13 de marzo, hemos confeccionado otro sobre la realidad cubana actual, y ahora trabajamos en un secuestro que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ordenó ejecutar en Colombia a unos delincuentes, que luego delataron toda la trama, y los implicados que han podido llevar ante la justicia, ya han sido condenados, menos Correa, que se encuentra en Europa, justo en un país que no tiene acuerdo de extradiciones con Ecuador, además de un par de historias para mediometrajes.

Después de terminar el guion sobre los sucesos del Remolcador 13 de Marzo en 1994, hemos confeccionado otro sobre la realidad cubana actual

En este momento existe otra propuesta para guion y con presupuesto, lo que es muy importante porque se tiene asegurada la filmación.

P. Paralelamente a su actividad como escritor tiene una importante presencia en la masonería. ¿Cómo ha sido su evolución en esa fraternidad?

R. Es una pasión que heredé de mi madre por la tradición familiar. Desde adolescente me ocupé de buscar literatura sobre los masones, que desde José Martí y la mayoría de los próceres de la independencia, lo fueron. Comencé en la masonería a la edad permitida: 21 años. Desde entonces ha ocupado un espacio fundamental en mi vida, ha sido una escuela para mi formación como ser humano, como artista y como cubano.

La fraternidad masónica es una familia que nos ocupa, y eso brinda mucha satisfacción personal. Me presenté en mi logia "Caballeros del Sol" en 1987, y desde entonces he ascendido en los sitiales hasta llegar a ser Venerable Maestro de mi logia en dos ocasiones, he sido Gran Decano de la Meritísima Asociación de Veteranos Masones por dos períodos también, donde he podido representar a los que más tiempo llevan en la fraternidad y más se han sacrificado, y eso me llena mucho de orgullo al saberlos personas extraordinarias. Y tan es así, que en el 2012 yo desempeñaba mi primer mandato como Gran Decano y la policía política esperó para encarcelarme a que entregara el cargo en enero de 2013, en febrero de ese mismo año. Ellos sabían que era muy fuerte y que podrían lastimar a muchos masones y comenzar una confrontación.

Soy el Representante de mi logia ante la Alta Cámara Masónica y el Padre Espiritual de mi logia, que quizá para el mundo ajeno no conozca los significados y la importancia que revisten esos cargos, pero los masones sí lo saben. Por otra parte, ostento el grado 33º efectivo, que deciden el destino de la masonería escocista. Me ocupa mucho tiempo, pero ha sido una vocación de vida, una emoción que en estos 34 años de permanencia, se mantiene como el primer día.

P. ¿Por qué tiene medio abandonado su blog Los hijos que nadie quiso (El último post es de octubre de 2017)?

R. Porque cuando abrí el blog en el 2008, era lo más sensacional que había encontrado hasta ese momento. Nunca pude entrar desde Cuba, pues lo tenían bloqueado. Otros amigos lo administraban desde el exterior. Luego de confeccionar mis escritos y lograr burlar a los guardias para sacarlo de la prisión –escribía a mano–, lo digitalizaban y enviaban al exterior para que lo subieran al blog.

Siempre recuerdo el blog con mucho cariño porque me dio la visibilidad que necesitaba para enfrentar las injusticias de la dictadura

P. ¿Fue entonces que se inició en el periodismo independiente?

R. Luego que salí de la cárcel, comencé a colaborar con Cubanet y ya no subía los escritos al blog. Hasta que tuve acceso directo a internet y desde entonces trabajo en Facebook, que lo asumo como una herramienta de lucha. Interactúo directamente y con inmediatez, por lo que ahora me parece más efectivo que el blog. Desde hace tres años, el trabajo literario y los guiones me han consumido todo el tiempo, por lo que tuve que dejar de trabajar para Cubanet . Pero siempre recuerdo el blog con mucho cariño porque me dio la visibilidad que necesitaba para enfrentar las injusticias de la dictadura.

P. ¿Cómo lo trata ahora la policía política luego de haber sido excarcelado?

R. Una vez que me liberaron en 2015, intentaron volver a encarcelarme por el mismo supuesto delito, acusado por la misma persona además, que continuaba prestándose para tal infamia –ya hoy me ha pedido que la perdone al reconocer que fue una pasión trunca, algo que se malogró y no quiso comprender en su momento–. Luego los secuestros de la policía política, las amenazas, toda esa tensión con las que hemos tenido que aprender a convivir.

P. Usted ha contado que en la cárcel adquirió padecimientos que afectan su salud. ¿Puede dar detalles?

R. A mi salida de la prisión, me ocupé de operarme unos lipomas que me salieron en el cuerpo y que yo había detectado desde el encierro y que crecían de manera exagerada. Los noté porque la misma policía política insistía mucho en mi estado de salud, hasta que me exhortaban, con marcada intención, a que me revisara el cuerpo. Una vez lo hice y encontré esas protuberancias que crecían incesantemente.

A mi salida fue complicado, en una oportunidad me abrieron un lipoma y lo volvieron a cerrar sin tocarlo, lo que auguraba muy mala señal. Quizá comencé a pensar que estaba llegando a mi final, y no se me ocurrió hacerlo de otra manera que continuar esforzándome por trabajar más y mejor.

Tengo el orgullo de haberlos acompañado el 27N. Permanecí con ellos hasta el último momento para correr sus suertes

P. Una nueva oleada de jóvenes artistas ha asumido una posición muy crítica frente al régimen. ¿Cuán cerca le toca eso?

R. Tengo el orgullo de haberlos acompañado el 27N. Permanecí con ellos hasta el último momento para correr sus suertes. Un hermano masón me invitó a que entrara en el grupo, le agradecí, pero le expliqué que ellos no estaban contaminados como yo, que ese era su momento y su espacio, que estaba allí para apoyarlos. Estaba allí porque en ese momento pensaba que entre más fuéramos, el golpe tocaba a menos por persona.

Es el primer paso atrás que he visto dar a la dictadura, de los muchos que tendrá que continuar dando en el futuro más cercano. Muchos se comunicaban conmigo y lloraban, creyeron que era el fin. Cuando los vi pasar al interior del Ministerio de Cultura y que la policía política no reprimía, pensé que también estábamos cerca; pero pronto comprendí que estaban ganando tiempo, que sabían que permitir la entrada de los represores al ministerio, podría costar vidas, y que al otro día serían miles. Ellos comprendieron que estaban en el momento más peligroso de la "revolución", y creo que salieron de la manera más inteligente. Los engañaron.

P. No obstante todo lo sufrido usted permanece en la Isla, ¿Se trata de una decisión irrevocable?

R. Mantengo una guerra personal con el régimen. De Cuba nunca se me ha ocurrido irme y no creo que a estas alturas lo haga, salvo que caiga la dictadura y me ausente por una larga temporada para compartir con mi familia errante, como muchas, por el mundo, y ocuparme como debiera de mi literatura.

________________________

