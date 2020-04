"El interferón cubano es una falsa esperanza" ante el coronavirus

Un avión de la línea aérea venezolana Conviasa, proveniente de Cuba, aterrizó el pasado miércoles en Managua. La aeronave traía 8.000 dosis de interferón alfa 2b, un fármaco con el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo "combatirá el coronavirus". Desde que el covid-19 llegó a Nicaragua, el Gobierno sandinista ha aclamado este medicamento cubano como panacea.

El hepatólogo Edward Mena, quien lleva años trabajando con esta sustancia en Estados Unidos, se enteró del plan de respuesta oficial y su reacción no fue positiva. "El interferón no va a ayudar en nada", advierte.

Mena es uno de los especialistas médicos más respetados en el campo hepático. Es de nacionalidad nicaragüense, pero su formación profesional la ha desarrollado en California, Estados Unidos. En Los Ángeles, es director del Pasadena Liver Center y del California Liver Research Institute, organismos en los que ha podido estudiar diversas dolencias hepáticas, entre ellas el uso del interferón.

Desde que estalló la pandemia de covid-19, la propaganda de regímenes allegados a la Isla promueve la idea de que el fármaco comercializado por Cuba ayudó a frenar la epidemia en China. De hecho, el Gobierno sandinista esparció la idea entre sus simpatizantes de que el "interferón es la cura para el coronavirus".

Sin embargo, la práctica médica del doctor Mena contradice esas afirmaciones. "No ha habido ningún estudio hasta el día de hoy que diga que el interferón ayuda en este tipo de virus. En esa familia de virus, el covid-19 es nuevo, pero no es tan nuevo. Ha habido otro tipo de virus similares como el Sars en 2003, Mers en 2011 y el interferón nunca ha podido curar esos tipos de virus", aseguró el especialista.

En esta entrevista con Confidencial, el doctor Mena aseguró que no existen pruebas de que el interferón contrarrestó el Covid-19 en China, porque también se usaron otros medicamentos. Explicó que hasta ahora ningún fármaco ha podido destruir el coronavirus, pero si de algo está seguro el médico es que el interferón causa efectos secundarios que pueden resultar nocivos. "Son como que estás en terapia química", describió.

Ante la incertidumbre del mundo médico que busca a toda prisa una cura para el coronavirus, el doctor Mena receta una cura que, hasta ahora, ha sido la más efectiva para frenar el contagio: el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento. Esto fue lo que nos dijo:

Pregunta. El Gobierno de Nicaragua ha anunciado que Cuba le ha donado más de 8.000 dosis del fármaco interferón alfa 2b' para enfrentar la epidemia de covid-19. ¿Puede este medicamento ayudar a contrarrestar el coronavirus, tomando en cuenta que todavía no hay una vacuna?

Respuesta. En mi opinión no va a ayudar en nada el interferón. Yo he usado el interferón alfa 2a y 2b para hepatitis B y hepatitis C y nunca hemos visto resultados buenos. Ahora, típicamente cuando nosotros usamos interferón lo usamos con otra medicina que se llama ribavirina, y las dos medicinas se usan para tratar virus. El interferón solamente no va a trabajar. El otro problema que tenemos con los interferones es ¿cuándo empezamos el tratamiento? ¿Lo empezamos cuando uno se pone en contacto con alguien? ¿Cuándo uno tiene síntomas? ¿O cuándo uno está bien enfermo? Mi opinión es que si usan interferón cuando uno está muy enfermo, más daño hace. Mi opinión profesional, y con décadas usando interferón, no va a ayudar en nada.

P. ¿Si el interferón se usa para hepatitis, para qué otro tipo de enfermedades puede usarse?. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

R. En hepatitis B y C. Esa es la experiencia que tengo. Usamos interferón durante un año para matar el virus de la hepatitis C, y solo tuvimos un 40% de chance de matarlo. Con la hepatitis B lo usamos por un año y la probabilidad de matar el virus es del 10%. ¿En qué otras enfermedades se usa el Interferón? En ciertos tipos de cáncer, de problemas de la sangre y también la efectividad de interferón no es muy buena.

P. Está clínicamente comprobado que pueda ayudar a contrarrestar el coronavirus?

R. No. No ha habido ningún estudio hasta el día de hoy que diga que el interferón ayuda en este tipo de virus. En esa familia de virus, el covid-19 es nuevo, pero no es tan nuevo. Ha habido otro tipo de virus similares como el Sars en 2003, Mers en 2011 y el interferón nunca ha podido curar esos tipos de virus.

P. ¿El paciente al que se le administra interferón es propenso a sufrir efectos secundarios?

R. Es una medicina bien fea... Los efectos secundarios son como que estás en terapia química. Los pacientes tienen náuseas, vómito, dolor de cuerpo, anemia; se le bajan las plaquetas, los glóbulos blancos... Es un tratamiento bien fuerte y difícil. Los efectos secundarios son muchos.

P. Muchos nicaragüenses creen que es una especie de vacuna para el coronavirus. ¿Qué opina que un Gobierno dé a entender este tipo de cosas?

R. Es una esperanza falsa. No pienso que va a ayudar. El interferón va a dar más daño que ayuda. Como dije, los efectos secundarios son horribles y el beneficio es cero.

P. Estados Unidos se ha convertido en el país con mayor contagio de covid-19 en el mundo. ¿Qué fármacos se usan allá para tratar el coronavirus?

R. Nosotros no tenemos tratamientos para el coronavirus. El mejor tratamiento es distancia social de dos metros, cuarentena y aislamiento. Todas las medicinas que nosotros estamos usando están en proceso de investigación. Número uno, es la hidroxicloroquina. Número dos, una medicina que se llama remdesivir hecha por la compañía Gilead Science. Y la tercera medicina, es opinavir/ritonavir, que se usa para el VIH sida. Todos son fármacos en investigación. Es muy temprano decir cuál medicina va a trabajar y cuál no.

P. En Nicaragua, el Gobierno tiene una política de no decretar aislamiento social, y de más bien promover aglomeraciones. ¿Como especialista qué opina?

R. Es horrible, porque si uno no tiene aislamiento, distancia social y cuarentena, la mitad del país se va a infectar, y vas a ver muertes. Si no seguís la distancia social, se verá gente muerta en las calles.

P. En Nicaragua el personal sanitario ha denunciado que les han ordenado no usar equipos de protección, como mascarillas, porque supuestamente crean alarma entre los pacientes. ¿Cuál es el riesgo para el personal que está en la primera fila de la contención del virus al no usar protección?

R. Es una orden horrible también. Lo que van a hacer es que van a infectar más pacientes. Es importante usar equipos de protección. Proteger a los médicos y enfermeras que están en la primera línea. Si ellos no tienen máscaras, se van a contagiar y el virus se va a propagar. Esto hará la situación peor. No dar protección hará daño, y eso se tiene que dar ahora.

P. ¿Cuál sería su mensaje al Ministerio de Salud de Nicaragua de cara a esta pandemia?

R. Lo más importante para esta pandemia es tomarla en serio. Este virus mata a gente. Número dos, tenés que tener pruebas, distancia social, cuarentena, y mascarillas para proteger a la población. Si no lo haces, el 50% de los pacientes van a morir. Nicaragua está seis semanas atrás del resto del mundo. Los efectos que estamos viendo en el resto del mundo, como Estados Unidos o Italia, en Nicaragua se verán dentro de seis semanas. Lo que no podrán esconder son muertos. Cuando tenga muertos por neumonía, serán relacionados a este virus. No hay otra explicación.

