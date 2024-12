Exposición fotográfica ‘Tramas’ de Laura Capote Mercadal

Mérida/Fecha de inicio: 07-12- 2024

Fecha de fin: 31-12- 2024

Lugar: Salón Gallos

Dirección: Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yucatán, México

La exposición personal Tramas, la primera fuera de Cuba de la fotógrafa Laura Capote Mercadal (La Habana, 1991), fue creada “con diez fotografías donde se repite diez veces una imagen de pelo trenzado”, recoge El Estornudo. Según declaró la artista al mismo medio, la muestra es “una serie de autorretratos donde es protagonista la trenza”.

“Para mí es una especie de ritual. He guardado las trenzas que me he cortado en mi vida. Tengo dos trenzas guardadas en mi casa en Cuba, incluida mi primera trenza de niña; otra que tuve, la vendí. Esta es la primera trenza que me corto aquí en México después de casi diez años”, dijo.