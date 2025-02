Presentación del documental ‘En la caliente’

Miami/Fecha: 06-02-2025 (6:00 pm)

Lugar: Otto G. Richter Library (Kislak Center at the University of Miami), 1300 Memorial Drive, Coral Gables, Florida 33146

Bajo el auspicio de Cuban Heritage Collection se presentará el documental En la caliente de Fabien Pisani sobre el reguetonero cubano Candyman en el Kislak Center de Miami.

"Con la llegada del nuevo siglo, la música de Candyman se apoderó de toda Cuba en unos meses. Nadie sabía de dónde venía ni cómo lucía. Nadie lo había visto nunca en televisión ni escuchado en la radio. Su música pasaba de mano en mano y contaminaba la Isla con una fiebre de baile y fiesta que desbordaba sus conciertos y dejaba atrás a los salseros. Al poco tiempo desapareció misteriosamente, tal y como llegó", recoge la sinopsis del documental.

En la caliente "cuenta la historia de un fenómeno cultural emanado de una juventud irreverente que está escribiendo su propia historia”, se añade. El audiovisual, que dura 85 minutos, también fue escrito por Pisani, quien comparte la producción con David Kirchner.