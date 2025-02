Presentación del documental ‘Espacio: Juan Ramón Jiménez en Miami’

Miami/Fecha: 22-03-2025 (5:30 pm)

Lugar: The Hub at The Frankel Family Performing Arts Center (5950 N. Kendall Drive, Pinecrest, FL 33156)

El documental Espacio: Juan Ramón Jiménez en Miami de Carlos García Pandiello se presentará este 22 de marzo en el sur de Florida. El audiovisual, “inspirado en el diario norteamericano de Zenobia”, intenta registrar el paso de Jiménez y su esposa Zenobia Camprubí por la ciudad. “El Andaluz Universal, como llegó a ser conocido el escritor, obtuvo el Premio Noble de Literatura en 1957 y es considerado por muchos críticos como el poeta español más influyente del siglo XX”, detalló el realizador en sus redes sociales.

Recuerda García Pandiello que, “Juan Ramón Jiménez fue el pionero de la literatura en español en Miami”, pues “escribió sobre los árboles y los perros de Coral Gables, sobre el mar y los Everglades, sobre James Deering y su Villa Vizcaya”.