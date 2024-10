Presentación de 'Worm', de Edel Rodríguez

Nueva York/Fecha de inicio: 2024-10-24

Fecha de fin: 2024-10-24

Lugar: Edificio de Asuntos Internacionales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, sala 802. 420 West 118th St., Amsterdam Ave., Nueva York.

El libro 'Worm. A Cuban American Odyssey', de Edel Rodríguez, será presentado el próximos jueves 24 de octubre, a las seis de la tarde, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. La presentación estará seguida de una sesión de preguntas y respuestas con el público, moderada por Iraida Iturralde, una profesora del programa de Historia y Literatura de la universidad.

En el libro, Rodríguez, cubano salido de la Isla durante el éxodo masivo de Mariel, explora sus memorias de juventud, su infancia en Cuba y las contrapone a su adultez, alcanzada en Estados Unidos.

En su trayectoria como pintor, Rodríguez ha sido señalado como una de las figuras políticas más importantes de la actualidad. Sus piezas, que exploran los rituales religiosos, la política, la memoria y la nostalgia, son sus audaces y figurativas, y están enfocadas a examinar la identidad, el desplazamiento cultural y la mortalidad. A lo largo de su carrera, el artista ha logrado posicionar sus obras en portadas de libros y revistas de importancia en EE UU, como The New York Times, TIME Magazine o The New Yorker.