Miami/Fecha de inicio: 2024-09-27

Fecha de fin: 2024-09-27

Lugar: Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Wy, Miami, FL 33145, Estados Unidos

Este viernes 27 de septiembre se llevará a cabo el acto de investidura de los Académicos Electos de la AHCE (Academia de la Historia de Cuba en el Exilio), en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en Miami, Florida.

En la ceremonia, encabezada por Luis Leonel León, secretario del Capítulo de la Florida de la AHCE, se investirá a Marcelo Fajardo-Cárdenas (El ámbito afrocubano de Matías Montes Huidobro en La navaja de Olofe), Julio M. Shiling (José Martí Was Never a Communist) y Francisco Rodríguez (Personal Memories of a Historic Event: The Peter Pan Program)

El evento –que iniciará a las 3:00 pm hora local– será gratuito y abierto al público, y también se transmitirá en vivo por la página web https://patriademarti.com, y por la página de Facebook de Patria de Martí, así como el canal de YouTube T V Libertad.