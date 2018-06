Con motivo de los 30 años de la publicación del primer libro del escritor cubano Amir Valle, en diciembre de 1988, el Instituto Cervantes de Berlín realizará la Premiere del documental “Amir Valle: Life and Coherency”, del cineasta Ricardo Bacallao, que es la primera parte de un proyecto sobre los aportes del autor a la cultura y la literatura latinoamericana.

En el 2006, mientras Valle estaba en una gira promocional sobre su entonces más reciente libro en España, la novela "Santuario de sombras", se ve impedido de regresar a Cuba y obligado junto con su mujer Berta Medina a emigrar inesperadamente hacia Alemania. Siendo uno de los principales exponentes de la literatura cubana en los últimos 20 años, su obra no ha dejado de tener un impacto dentro y fuera de Cuba desde que vive en Berlín, a pesar de que su nombre no se menciona en las antologías y los estudios literarios oficiales. Renombrados escritores cubanos que viven en la isla, con pensamientos opuestos, como Leonardo Padura y Ángel Santiesteban-Prats, hacen un repaso de la obra de Amir Valle. Al mismo tiempo, el documental explora cómo ha sido la adaptación familiar al nuevo país y la filosofía de vida y de escritura que este escritor ha aplicado en temas ya no sólo cubanos, como es el caso de la biografía novelada del mítico guerrillero y doctor panameño Hugo Spadafora.

Datos del documental:

Director: Ricardo Bacallao

Duración: 45 minutos

Género: Documental. Color. Año: 2018

Con: Amir Valle, Berta Medina, Leonardo Padura, Ángel Santiesteban-Prats, Nelton Pérez, Embajador de Panamá en Alemania Dr. Guido Spadafora.