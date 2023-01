El Centro Adam Smith, Directorio Democrático Cubano, el Centro para el Estudio de las sociedades abiertas (Cescos) y Patria de Martí, invitan a la presentación del libro 'Cuba: The Doctrine of the Lie' de Orlando Gutiérrez Boronat, que tendrá lugar este lunes 30 de enero a las 6 pm.

Además del escritor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario Nacional del Directorio Democrático Cubano, intervendrán en un conversatorio los panelistas Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, Julio M. Shiling, politólogo, escritor y director de Patria de Martí, y Leonardo Martín, director ejecutivo de Cescos en Miami.