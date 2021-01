Presentación de 'The High Ones', de Robert Scheige

Robert Scheige presenta en el Centro Cultural Cubano de Nueva York (CCCNY) 'The High Ones', calificada como una de las novelas más innovadoras de los últimos tiempos. Ficción histórica sobre el primer contacto entre los neanderthales y los modernos humanos, el libro se basa en las investigaciones sobre los neanderthales que ha llevado a cabo durante años Scheige.

Cubanoamericano de origen judío, Scheige se desempeña principalmente en la industria aeroespacial, diseñando programas de gestión de riesgos y seguros para naves, cohetes, robots en órbita y satélites. Dentro de ese ramo, ofrece conferencias y, además, da clases en la International Space University.

'The High Ones' es su segundo libro, después de la novela corta 'Benjamin' (2015), y está a punto de terminar un tercero, 'The Ubiquitous They', un thriller de ciencia ficción ambientado simultáneamente en la época actual y en una América post-apocalíptica.



Acompañará al autor Andrea O’Reilly Herrera, profesora del Programa de Literatura del CCCNY, y al final del acto se abrirá un turno de preguntas y respuestas. El evento será exclusivamente online por la pandemia de covid.

Puede ver la presentación en directo aquí.