Presentación de ‘Why Cuba Matters’

Presentación virtual del libro "Why Cuba Matters" de Néstor T. Carbonell, escritor cubano del exilio y también autor del ilustre título "And the Russians Stayed". En este nuevo volumen Carbonell arroja luz sobre cómo Fidel Castro y sus aliados subyugaron al pueblo cubano y desafiaron a doce presidentes estadounidenses. Además sostiene la tesis de que el régimen continúa siendo una seria amenaza para Estados Unidos en confabulación con Rusia, China y Venezuela.