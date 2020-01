La Otra Esquina de las Palabras invita a la presentación del libro "Bobby Fischer en Cuba" (Two Bishops, 2019), de los escritores y periodistas Miguel A. Sánchez y Jesús Suárez. Las palabras de presentación estarán a cargo del Gran Maestro Internacional de Ajedrez Julio Becerra.

Miguel Angel Sánchez, nacido en Guayos el 2 de octubre de 1947 formó parte por muchos años del equipo de redacción de la revista cubana de ajedrez Jaque Mate. Es Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. En 1976 su libro "Capablanca, leyenda y realidad" ganó el premio en el género de biografía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Su libro "Fischer en Cuba", con Jesús Suárez es su segunda obra dedicada al ajedrez. Miguel Angel trabajó casi dos décadas como editor en el diario/LA Prensa de la ciudad de Nueva York. Desde el año 2016 reside en Miami.

Jesús Suárez nació en La Habana, vivió en México y reside desde 1994 en Miami. Es licenciado en Ingeniería Química en la Universidad de La Habana. Fue miembro del equipo de redacción de la revista cubana de ajedrez Jaque Mate desde 1963 y es Arbitro Internacional desde 1984. Después de marcharse de Cuba en 1987 trabajó en México y Miami en las agencias de prensa United Press International (estadounidense), Reuters (inglesa) y EFE (española), así como en el diario miamense El Nuevo Herald. Desde el 2000 comienza su carrera como guionista de cine y es coautor de las obras: "The Uncornered King", "The Yod", "The Psychiatrist" y "Las aventuras de Cheo Casas". Su libro "Fischer en Cuba", en coautoría con Miguel A. Sánchez es su primera obra publicada.