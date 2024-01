Books & Books presenta 'Una noche con Armando Lucas Correa' en conversación con la escritora y periodista cubana Mirta Ojito. Durante la velada del próximo 20 de febrero en Coral Gables, Florida, el periodista se adentrará en la trama de su libro 'The Silence in Her Eyes'.

La obra de Armando Lucas Correa ofrece una intrigante novela de suspenso psicológico acerca de una joven con una rara condición neurológica que está convencida de que su vecina va a ser asesinada. Leah ha vivido con akinetopsia o ceguera al movimiento desde que era niña.

Los boletos de entrada son gratis. Sin embargo, su adquisición no incluye una copia del libro. Después de la charla de Armando Lucas Correa con Mirta Ojito habrá firma de ejemplares. El autor tendrá también eventos presenciales el 18 de enero a las seis de la tarde con A.J. Finn en The Mysterious Bookshop, Nueva York y otro el ocho de febrero a las siete de la noche en Book Culture.

Para mayor información aquí