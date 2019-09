Concierto de Carlos Varela en Las Palmas de Gran Canaria

"Cuando no podía grabar discos en Cuba, las Islas Canarias me abrió sus puertas y así nació Jalisco Park. Hace años que soñaba regresar para agradecerles tanto amor", así ha anunciado el cantautor cubano Carlos Varela en sus redes sociales el concierto "Canciones por una ciudad" en homenaje a los 500 años de La Habana. La presentación forma parte de la gira que recuerda los 25 años del disco "Como los peces", considerado uno de sus más importantes producciones musicales y en el que se incluyen temas antológicos al estilo de "La política no cabe en la azucarera" y "Foto de familia".

Nacido en 1963 en la capital cubana, a Varela se le considera exponente de la nueva trova y pertenece a la generación de Santiago Feliú, Gerardo Alfonso y Frank Delgado. Sus temas abordan sobre todo temas sociales algo que le ha traído algunos problemas con el régimen político por sus letras que describen la realidad de la Isla de manera directa y sin complicidades ideológicas.