Concierto de Willy Chirino '50 años de música'

El cantante y productor Willy Chirino, uno de los iconos del exilio cubano, celebrará 50 años de carrera artística con un concierto en el teatro James L. Knight Center, en el que estará acompañado de otros artistas.

Considerado uno de los creadores del Miami Sound junto a Gloria Estefan, la canción de Chirino 'Nuestro día (Ya viene llegando)', de 1991, se convirtió en un himno para el exilio cubano, como lo fue la galardonada 'Patria y Vida' para quienes salieron a las calles en Cuba el 11 de julio de 2021 para protestar contra el Gobierno.

"Me siento muy feliz, he llegado a esta etapa de mi vida marcando varias generaciones con mi música y eso es hermoso y no es fácil de lograr. Sigo amando lo que hago", afirmó recientemente Chirino tras cumplir cinco décadas en la música.

Las entradas para su concierto '50 años de música' se pueden adquirir aquí.