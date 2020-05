El canal de YouTube de The Rolling Stones ofrecerá desde este domingo 3 de mayo y durante los cinco siguientes una serie con sus conciertos de los que podrán disponer digitalmente sus seguidores por primera vez, para alentarles a quedarse en casa, según ha informado este sábado Universal Music.

Se trata de la primera vez que se encuentran disponibles estas actuacione en algunos de los más memorables conciertos de la banda alrededor del mundo, en una serie semanal titulada Extra Licks, una iniciativa que se desarrolla dentro de la campaña #StayHome de YouTube.

Los conciertos se ofrecerán desde este domingo 3 de mayo a las 21:00 horas y durante los cinco siguientes en The Rolling Stones YouTube Channel y entre ellos se incluyen las actuaciones de Voodoo Lounge Tour de 1994 y el 2016 Latin America Ole!.

Organizados por The Rolling Stones y Eagle Rock Entertainment, ExtraLicks se desarrollara en el canal de YouTube de la banda, con un nuevo episodio cada semana. Los aficionados podrán participar en conversaciones en tiempo real a medida que cada estreno se transmita y cada pieza permanecerá durante 7 días y se retirará a medida que se estrene el próximo episodio. La semana pasada, The Rolling Stones lanzó un nuevo sencillo titulado Living In A Ghost Town, que fue creado y grabado en Los Ángeles y Londres. La canción fue lanzada junto con un nuevo video musical que se estrenó exclusivamente en YouTube y tiene casi 4 millones de visitas hasta la fecha.