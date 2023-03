Diálogo ‘Protegiendo las democracias de las semillas del autoritarismo’

La Fundación Carlos de Amberes organiza el debate denominado 'Protegiendo las democracias de las semillas del autoritarismo', que se realizará este 27 de marzo. La asistencia es gratuita, previa inscripción.

En el encuentro participarán algunos funcionarios de la Unión Europa y defensores de derechos humanos. La agenda incluye la intervención de Hanna Suchocka, ex primera ministra de Polonia (1992-1993) y miembro del Club de Madrid; y Mehdi Jomaa, primer ministro de Túnez (2014).

También participarán Bianca Jagger, presidenta de Bianca Jagger Human Rights Foundation; Carolina Barrero, activista cubana y defensora de los derechos humanos; Sanam Naraghi Anderlini, director del Centre for Women, Peace and Security; y Thinzar Shunlei Yi, coordinador de Action Committee for Democracy Development.

La fundación señala que la "democracia está siendo atacada por regímenes autoritarios cada vez más consolidados" y plantean una prueba ideológica al orden liberal como no se había visto desde finales de la Guerra Fría.

Asimismo, señaló que las necesidades de las personas, el aumento de la polarización y la creciente desigualdad han alimentado el miedo, la incertidumbre y la ira de las poblaciones, que cada vez toman más participación en el descontento popular.