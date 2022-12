'No tengo saldo' vuelve a la escena

Una nueva temporada de presentaciones de la obra 'No tengo saldo' será ofrecida por el grupo Teatro del Viento, del 26 al 30 de diciembre, en Camagüey, en la sala José Luis Tasende. "Es la primera obra de la trilogía que está compuesta por 'No tengo saldo', 'To ta bien' y 'Ahora qué'", explicó su director, Freddys Núñez Estenoz, "es un espectáculo que tiene cuatro años de estrenado y desanda la realidad cubana contemporánea, nuestros dolores, aspiraciones, sueños y angustias".

Núñez ha comentado que 'No tengo saldo' confronta al público con sus problemas e intenta "mostrarlos" y no pontificar sobre sus posibles soluciones.