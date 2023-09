Al menos 16.000 cubanos están varados en Tapachula a la espera de una respuesta migratoria

La cubana Yumara lleva varada 22 días en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Este jueves acudió a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para saber si le fue aprobada la "protección complementaria" que garantiza poder permanecer en México mientras solicita una cita de asilo para EE UU a través de la aplicación CBP One.

"Me piden esperar al menos 15 días porque han recibido miles de solicitudes", cuenta a 14ymedio. "No puedo salir de este estado, me advirtieron los agentes de Migración que si lo hago y soy detenida, me regresan a Guatemala".

Según cifras de la Comar, por Tapachula han ingresado 53.698 migrantes irregulares. De acuerdo con los registros oficiales, hasta el pasado 4 de septiembre habían recibido solicitudes de 10.192 cubanos. "Los oficiales te hablan de miles, unos 16.000, pero yo no he visto a esos cubanos", comenta. "Las personas que están ahora son en su mayoría de Haití y Venezuela".

Yumara, de 29 años, dejó a una hija de nueve en la Isla. "La plata se acaba y hay que buscar cómo obtenerla", dice. Debido a su condición de migrante, las opciones de trabajo se limitan a limpieza, ser mesera en alguna fonda, "donde te pagan 90 pesos mexicanos (4 dólares) al día y te dan comida".

La migrante lamenta que ante la falta de oportunidades muchas mujeres migrantes acuden a bares y centros nocturnos, donde "son enganchadas para ejercer la prostitución". La joven, que comparte un cuarto con Mileidis, otra cubana que trabaja en una discoteca, cuenta que tuvieron de compañera a una venezolana de la que no supieron más, "una noche salió con unos sujetos" y ya no volvieron a saber de la mujer.

El encargado del Centro Comunitario de Brigada Callejera, Cristian Gómez Fuentes, indicó este martes a Diario del Sur que hay más de 2.000 mujeres, principalmente de la Isla que trabajan en bares como acompañantes de clientes, algunas, incluso ejerciendo la prostitución.

Por otro lado, el encargado del Marinero Men's Club, Antonio Armas Hernández, aseguró la semana pasada a la agencia de noticias EFE que ofrecen empleo a las mujeres mientras realizan sus aplicaciones de asilo. "Aproximadamente el 98% de los que han pasado por este negocio a trabajar son cubanos, hemos tenido uno o dos venezolanos, algunos que ya están de base son hondureños. Los migrantes en sí son cubanos, hemos tratado de darle esa oportunidad con asesoría, incluso de migración", indicó el empresario.

Mileidis, la compañera de cuarto de Yumara, tiene apenas 22 años y cuenta que en estos sitios nocturnos, los encargados ofrecen a las meseras de entre 50 a 100 pesos, según la botella que consuman los clientes. "En una noche sacas 400 pesos, pero las jineteras salen con 2.400 del lugar" porque gana por clientes, asegura.

Yumara y Mileidis pagan 2.700 por el cuarto que alquilan y que posee dos camas individuales, una parrilla, dos bancos y una mesa. "Compartimos el baño", la zona de lavado y el patio.

El activista y director del Centro de Dignificación Humana A.C., Luis García Villagrán, nos dijo este jueves que en el estado hay más de 40.00 migrantes esperando respuestas de la Comar. Entre enero y diciembre cerca de 100.000 personas buscaron que se les reconociera la condición de refugiados.

