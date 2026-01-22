Al menos 3.117 personas han muerto en las protestas en Irán, según el primer balance oficial

Diversos videos mostraron los cuerpos de las víctimas de las protestas en Irán apilados en las calles.

Teherán/ Davos/Al menos 3.117 personas han muerto en las protestas que han sacudido Irán en las últimas semanas, según el primer balance oficial de víctimas, un número sustancialmente inferior a los aportados por varias organizaciones de derechos humanos en el exterior.

Del balance total de víctimas, 2.427 son civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad, informó la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán en un comunicado emitido anoche por el Gobierno iraní.

Este organismo no ofreció información acerca del resto de fallecidos, pero el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, indicó que 690 eran “terroristas, amotinados y aquellos que atacaron bases militares”.

La Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, organismo estatal, afirmó que muchos de los muertos eran transeúntes que fueron asesinados a tiros, mientras que otros eran manifestantes “que fueron blanco de disparos de agentes terroristas organizados entre la multitud”, sin aportar más información.

Organismos de derechos humanos con sede en el exterior han denunciado que miles de manifestantes murieron a causa de la represión estatal y ofrecen cifras más altas del número de muertos.

Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, sitúa el número de muertos en 3.428 mientras que la ONG HRANA, situada en Estados Unidos, lo hace en 4.519.

La República Islámica acusa a mercenarios infiltrados apoyados por Estados Unidos e Israel de la violencia y la mayoría de muertes en las protestas, pero organizaciones de derechos humanos denuncian una brutal represión.

Así, Amnistía Internacional ha calificado lo ocurrido en estas protestas de “masacre”, con efectivos de las fuerzas de seguridad disparando desde los tejados de edificios, mezquitas y comisarías contra manifestantes desarmados, y centros médicos desbordados por el alto número de cadáveres.

En este contexto, el presidente de EE UU, Donald Trump, anunció este jueves en Davos, durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve, que su país tendrá conversaciones con Teherán.

"Irán quiere hablar y hablaremos", dijo el mandatario. Pocos minutos antes, había dicho a la cadena CNBC que esperaba que no fueran necesarias "mayores acciones" y ha asegurado que sus amenazas llevaron a la anulación de la ejecución de cerca de 840 manifestantes, un extremo desmentido por el país asiático.

"Esperamos que no sean necesarias mayores acciones, pero están disparando contra la gente de forma indiscriminada en las calles", ha dicho, antes de indicar que "iban a colgar, ahorcar, a la antigua". "Iban a colgar a 837 personas. Les dije que no pueden hacer eso y que si lo hacían, sería malo", ha explicado.

"No quiero decir exactamente lo que les dije, pero fue desagradable. Lo cancelaron, espero que de forma permanente", ha manifestado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense, donde ha defendido además los bombardeos perpetrados en junio de 2025 contra instalaciones nucleares de Irán.

Así, ha reiterado que Washington "golpeó muy duro" a Irán en estos bombardeos y ha apuntado que Teherán podría haber obtenido armas nucleares "en un mes" en caso de que Washington no hubiera atacado en el marco de la ofensiva lanzada en junio de 2025 por Israel contra Irán, que dejó más de 1.100 muertos.

"Cada una de esas bombas, y eran gigantes, golpeó los objetivos y destruyó el lugar. Tendremos que ver qué hacen ahora con lo nuclear, pero no pueden hacerlo"

Tendremos que ver qué hacen ahora con lo nuclear, pero no pueden hacerlo", ha sostenido Trump, quien ha reiterado sus exigencias a Teherán para que ponga fin a su programa nuclear. "Si no, va a pasar de nuevo", ha amenazado.

Durante la jornada, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mohamad Pakpur, ha alertado a los "enemigos" de que las fuerzas iraníes "tienen el dedo en el gatillo" para responder a las amenazas por parte de Estados Unidos e Israel, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

"Advertimos a los enemigos criminales, malignos y antihumanos, particularmente a Estados Unidos y el falso y racista régimen sionista –en referencia a Israel– que aprendan de la experiencia histórica y lo que sufrieron en la guerra impuesta de doce días (en junio de 2025) para evitar cualquier error de cálculo", ha manifestado.

En este sentido, recalcado que, en caso de que se dé, Estados Unidos e Israel "sufrirán un destino aún más doloroso", al tiempo que ha argumentado que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria han elevado "más que nunca" el "poderío defensivo" y la seguridad frente a la "animosidad y actos maliciosos" por parte de Estados Unidos e Israel.