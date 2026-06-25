Más de 30 muertos y 700 heridos en un doble terremoto en Venezuela

Delcy Rodríguez ha informado de que los sistemas de metro y ferrocarril han sido suspendidos "para poder facilitar labores tanto de rescate como de recuperación de infraestructura habitada".

Delcy Rodríguez declara el estado de emergencia y aún se han contado muertos y heridos en La Guaira, zona del desastre

Caracas/Al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas en Venezuela a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país, según ha anunciado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que ha alertado de que las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

"A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privado", ha anunciado la presidenta encargada en un discurso dirigido a la nación. Se teme que el número de muertos ascienda cuantiosamente.

En su comparecencia, antes incluso de compartir el balance de víctimas, ha alertado de que "el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira", donde hay "decenas de edificios colapsados". "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre".

El terremoto ocurrido en torno a la sierra de Aroa, en el noroeste de Venezuela, y seguido de una veintena de réplicas, ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas, y ha ocasionado el "derrumbe de edificios en distintas parroquias", dejando además "muchas estructuras en riesgo de colapsar".

"El USGS estima que es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado". / EP

"El día de hoy (miércoles), alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos, el primero de 7,2 y seguidamente uno de 7,5 (en la escala Richter). A esta hora ya se han registrado 20 réplicas", ha declarado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una comparecencia en la que ha informado de la declaración del estado de emergencia.

Entre los efectos del doble sismo, la mandataria ha informado del "derrumbe de edificios en distintas parroquias", poco después de que el vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informara de "situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico" en los barrios de Los Palos Grandes y de Altamira, en el municipio capitalino de Chacao, el área con las afectaciones "más graves". "Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado", ha subrayado Cabello.

Además de en la capital, Delcy Rodríguez también ha informado de importantes consecuencias en los estados de Miranda, La Guaira --"duramente afectado", con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía "cerrado por graves daños"--, Aragua, Carabobo y Falcón. Cabello, por su parte, ha apuntado a afectaciones, además de en los citados estados, en Yaracuy, Lara y Mérida, y ha señalado que "muchas estructuras están en riesgos de colapsar".

Al hilo, el vicepresidente ha subrayado que "nadie debe quedarse dentro de los edificios, porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas, que tienen carácter ya de terminar de colapsar algunas estructuras que han sufrido en el evento principal", una situación en la que las construcciones afectadas experimentan "debilidad estructural y se vienen abajo".

Por otra parte, la mandataria ha informado de que los servicios de electricidad y de agua han sufrido también "afectaciones" en múltiples estados, limitaciones que se suman a la decisión --tomada "por instrucciones de la presidenta" y comunicada poco antes por Cabello-- de implementar un "cierre temporal" en el servicio de gas directo a los edificios "hasta que termine la evaluación".

"No queremos que vaya a ocurrir algún tipo de accidente", ha subrayado el vicepresidente, alegando que la decisión "tiene mucho que ver más con que la gente entienda que no puede estar en las casas, (...) que no puede estar en los edificios".

Adicionalmente, Delcy Rodríguez ha informado de que los sistemas de metro y ferrocarril han sido suspendidos "para poder facilitar labores tanto de rescate como de recuperación de infraestructura habitada" y que "no habrá clases los siguientes días de esta semana", en la que también permanecerán suspendidas las actividades que no correspondan con servicios esenciales.

En cuanto a la atención sanitaria, la presidenta en funciones ha asegurado haber activado "toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos"

En cuanto a la atención sanitaria, la presidenta en funciones ha asegurado haber activado "toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos", al tiempo que ha extendido sus condolencias a "quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar".

"Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud privados", ha solicitado Israel.

Las cifras de magnitud citadas por Rodríguez han sido respaldadas por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), cuyos datos coinciden a su vez con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que ha informado de "un doble evento" en el estado de Yaracuy, con un terremoto "precursor" de magnitud 7,2 con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros, el cual que ha antecedido al "sismo principal" de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y una profundidad de diez kilómetros.

"El USGS estima que es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado", ha anotado el Servicio, que también ha alertado de que "podrían producirse réplicas, algunas potencialmente con fuertes sacudidas".