Más de 350 migrantes detenidos por la Patrulla de Carreteras en Florida

Miami/Más de 350 inmigrantes fueron detenidos en un operativo de cuatro días de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), anunció este viernes el vicegobernador, Jay Collins, quien reiteró que las autoridades estatales seguirán actuando contra los 1,1 millones de indocumentados que calculan que hay en el estado.

"Hoy queremos anunciar una exitosa operación liderada por la Patrulla de Carreteras de Florida en coordinación con nuestros socios estatales y federales: Han encontrado a 354 personas que son ilegales en nuestro estado y las deportarán", indicó Collins en un evento con agentes estatales.

El vicegobernador, del Partido Republicano, recordó que Florida es uno de los pocos estados que han dado poder a sus agentes de carreteras para realizar operativos migratorios de manera complementaria a los del Gobierno federal y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque no precisó sus nacionalidades ni dónde están detenidos mientras esperan su expulsión, Collins presumió de los dos centros de detención migratoria abiertos por el gobernador Ron DeSantis: Alligator Alcatraz, al oeste de Miami, y Deportation Depot, en el norte.

Apenas horas antes, el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, informó de que hay 176 mexicanos detenidos en Deportation Depot, más del triple que hace una semana, y que todos los arrestos los realizaron autoridades locales de Florida por conducir sin licencia del estado o ir como pasajeros sin documentos migratorios.

Collins aseguró que Florida "tiene más acuerdos federales" para que las agencias de seguridad locales cooperen con ICE, igual que más deportaciones "que cualquier otro estado en la nación".

"Nuestros agentes estatales están realizando retenes migratorios a diario en las carreteras. Se está patrullando cada milla de carretera del gran estado de Florida", avisó.

Los centros de detención de Florida han sido emblemáticos de la política migratoria de Trump, en cuya Administración se ha duplicado aproximadamente la cifra de personas bajo custodia del ICE, con más de 58.000 detenidos en septiembre, según la organización Trac.