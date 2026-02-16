Al menos 444 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según Foro Penal

Las familiares están dispuestas a seguir aun cuando "existe la posibilidad de que puedan empezar a tener ciertas crisis por tantas horas sin comer".

Familiares de prisioneros de conciencia en huelga de hambre en Caracas sufren problemas de salud

Caracas/La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo que ha verificado 444 excarcelaciones desde hace poco más de un mes, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones.

En su cuenta de X, el presidente de la organización, Alfredo Romero, indicó que esta cifra contabiliza las excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este 15 de febrero a las 21:30 hora local.

Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario.

Hace una semana, el dirigente Juan Pablo Guanipa, ex diputado cercano a la nobel de la paz María Corina Machado, y el asesor jurídico de la mayor coalición opositora, Perkins Rocha, salieron de prisión junto con otro grupo de activistas políticos.

Sin embargo, Rocha permanece en arresto domiciliario, al igual que Guanipa, quien fue encarcelado de nuevo el mismo día en que salió de prisión, acusado por la Fiscalía de incumplir sus medidas cautelares.

El martes, la familia anunció que el opositor ya se encontraba en arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo, capital de Zulia (noroeste).

Por otra parte, desde las 6:00 hora local de este sábado, una decena de mujeres familiares de presos políticos se mantienen en huelga de hambre en las afueras de un comando policial en Caracas, donde fueron excarceladas 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.

Varias de ellas sufrieron este domingo problemas de salud. Una de ellas se desmayó dos veces y se descompensa cada vez que intenta levantarse, mientras que otra ha tenido dolores de cabeza y problemas con la presión arterial.

En la noche, esta última recibió suero por vía intravenosa en la colchoneta sobre la que se encuentra, y a varias le midieron la presión arterial.

En general ya se percibe un desgaste en las manifestantes, quienes, también encadenadas, exigen la liberación de sus parientes.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, advirtió en la red social X que la salud de estas personas "está en grave riesgo".

La decena de mujeres comenzaron la huelga en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en la capital venezolana.

Petra Vera, quien no participa por ser paciente oncológico en remisión y cuyo cuñado se encuentra preso, dijo más temprano a EFE que las familiares están dispuestas a seguir aun cuando "existe la posibilidad de que puedan empezar a tener ciertas crisis por tantas horas sin comer".

Indicó que, de manera extraoficial, supieron que, dentro de Zona 7, están "obligando a comer" al grupo de presos políticos que comenzó una huelga de hambre el viernes y que incluso son amenazados con "celdas de castigo" si no lo hacen.

El Comité de Derechos Himanos de VV denunció que una funcionaria policial "obstaculizó el ingreso de sueros destinados a los presos políticos en huelga de hambre"

En X, el Comité de Derechos Himanos de VV denunció que una funcionaria policial "obstaculizó el ingreso de sueros destinados a los presos políticos en huelga de hambre".

"Ante la negativa, dos jóvenes que también se encuentran en huelga ingresaron personalmente para garantizar la entrega. Se trata de insumos médicos esenciales. Impedirlos es una vulneración directa a derechos fundamentales", expresó.

También en X, Machado dijo que "personas que están exigiendo libertad para sus familiares colapsan tras mantenerse en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Zona 7". Y agregó: "No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos".

El partido opositor Primero Justicia (PJ) responsabilizó al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de "cualquier daño que sufran las familias".

El 6 de febrero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de "todos" una vez se aprobara la ley de amnistía –aún en discusión–, que estimó ocurriría "a más tardar" este pasado viernes.

El Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley

Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El titular del Parlamento informó el sábado de 17 excarcelaciones en Zona 7.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un "nuevo momento político", anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero.