Altos cargos de EE UU viajaron a Cuba tras nuevos "ataques" a diplomáticos

(EFE).- Tres altos cargos del Departamento de Estado de EE UU hicieron un inesperado viaje a Cuba para evaluar los "desafíos únicos" que suponen los misteriosos incidentes que dañaron la salud de 26 funcionarios de la embajada en La Habana, dijo este martes una portavoz oficial.



Los tres funcionarios que viajaron a Cuba , en una fecha que se desconoce, son el secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica, Paco Palmieri; el subsecretario de Estado para gestión, William Todd: y el secretario adjunto para Seguridad Diplomática, Michael Evanoff.



Según dijo la portavoz del Departamento de Estado, los tres "viajaron a La Habana para reunirse con el personal de la embajada a la luz de los nuevos ataques contra los diplomáticos de Estados Unidos".



"La salud y la seguridad de nuestro personal sigue siendo la principal prioridad del Departamento. El viaje otorgó a nuestros altos funcionarios la posibilidad de obtener una visión más profunda sobre los desafíos únicos que plantean estos ataques y su impacto en las operaciones de EE UU sobre el terreno", añadió la portavoz.



En junio, el Departamento de Estado aseguró que dos de sus diplomáticos en La Habana habían sufrido daños "similares" a los que manifestaron otros miembros de la embajada entre noviembre 2016 y agosto de 2017, lo que elevó el número total de afectados a 26.

Los dos nuevos casos, los primeros desde 2017, han provocado cierta incertidumbre en el Departamento de Estado, que teme que su personal diplomático siga sufriendo daños.



Por el momento, Estados Unidos no ha podido determinar "quién o qué" perjudicó la salud de su personal, que llegó a sufrir conmociones cerebrales, según Washington.



Esos incidentes han deteriorado las ya delicadas relaciones entre EE UU y Cuba , puesto que Washington ha acusado a La Habana de saber quién perpetró los supuestos ataques a sus funcionarios y sus familiares, y de no haberles protegido adecuadamente, algo que niega el Ejecutivo cubano.



Debido a esos ataques, que en principio Washington calificaba de acústicos aunque luego reconoció no tener confirmada su naturaleza, el pasado 29 de septiembre Estados Unidos ordenó la salida del personal no esencial de su embajada en Cuba , es decir un 60% del total.



EE UU también ha detectado problemas de salud en su personal diplomático en el consulado de Guangzhou (China).

