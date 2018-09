"Amé a un Gobierno que hoy me defrauda"

Elisa Silva Rodríguez está defraudada. La detención ilegal de su hermano, Carlos Humberto Silva, derrumbó la confianza y credibilidad que tenía hacia "su presidente", Daniel Ortega. Elisa fue una militante fiel, apoyó a "su partido" en todas las elecciones, sin embargo, ver a su hermano en el Canal 6, acusado por la Policía Nacional de terrorista, aniquiló la devoción que tenía hacia el gobernante sandinista.

"Nos asustó ver a mi hermano con una ropa que no es de él, y siendo expuesto como un delincuente, terrorista, y nosotros no somos terroristas, otros son terroristas, pero mi hermano no. ¿Acaso pensar diferente es ser terrorista?", dijo Elisa en una entrevista en el programa televisivo Esta Noche.

A Silva lo detuvieron el pasado el pasado 25 de agosto cuando recién terminaba de jugar un partido de baloncesto en el parque Luis Alfonso Velásquez contra un equipo de la Alcaldía de Managua. Su único delito fue pregonar: "cuando ganemos, le vamos a cambiar el nombre a este parque". Luego un oficial de la Policía lo arrestó.

A Silva lo detuvieron el pasado el pasado 25 de agosto cuando recién terminaba de jugar un partido de baloncesto en el parque Luis Alfonso Velásquez contra un equipo de la Alcaldía de Managua

"Nosotros nos damos cuenta porque un amigo nos avisó que lo habían detenido arbitrariamente. Dicen que llegó un policía y le dijo 'te vamos a llevar', mi hermano le preguntó '¿por qué me van a llevar?' El agente, le respondió 'te vamos a llevar' y Carlos dio la vuelta y se dejó enchachar", afirmó Elisa.

Esa noche Elisa y los demás familiares de Carlos, se dirigieron a los distritos uno, dos, tres y cuatro, de la Policía Nacional. En ninguno obtuvieron respuesta. Al llegar a El Chipote, el oficial de turno les negó información. Nuevamente realizaron otro rondín en las estaciones policiales, y culminaron, otra vez, en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), donde esta vez si le confirmaron que su hermano estaba en ese sitio.

"No busqué a ningún medio para denunciar, no busqué a nadie, todavía seguía creyendo en la justicia. Porque yo defendí, yo defendí el voto de mi comandante Daniel Ortega, yo me moría por ir a la plaza, por estar en una actividad, porque yo creía que todo era justo. Pero hoy está hiriendo a una persona que le sirvió", expresó Elisa.

La presentación en la Policía

Después de once días detenido en las celdas de El Chipote, la Policía Nacional presentó a Silva este martes y lo acusó de ser el cabecilla de un grupo terroristas "que mantenían tranques en las cercanías de la UNAN-Managua". El Comisionado Mayor Farle Traña, segundo jefe de la DAJ, agregó que además de ser acusado por terrorismo, "ocasionó" daños a la propiedad pública, usó armas artesanales, industriales, bombas molotov y lanza morteros.

La "investigación" de la Policía dice que el 11 de mayo, en la rotonda Rigoberto López Pérez, Silva incendió "chayopalos" instalados en ese lugar.

"Me fui al Canal 10 para decirle al comandante que era capaz de besarle los pies, porque mi hermano es un hombre inocente. Cómo es posible que hoy me pague acusándolo de terrorista. ¿Hay justicia en este país? Quiero que me le hagan prueba de parafina porque mi hermano ni una triquitraca ha explotado", refirió Elisa.

La hermana de Silva explicó que su hermano apoyó a los estudiantes atrincherados de la UNAN-Managua, llevando alimentos para que estos tuvieran qué comer. Cuando su hermano se enteraba de que un estudiante moría, lloraba amargamente. Y si escuchaba que eran atacados, salía con una olla de aluminio a golpearla en el vecindario. Eso sí, nunca estuvo en el recinto universitario.

"Esa era su forma de protestar, pero mi hermano jamás fue cabecilla y no conocía a los estudiantes. ¿Cómo es posible que nos hagás esto Daniel? No sigás destruyendo nuestras familias presidente. Yo te honré, yo no creí en ningún otro canal, más que lo que el presidente decía. Y cómo hoy me viene a dar una bofetada a mi cara, por eso denuncio", dijo Elisa.

Agregó que "él (Daniel Ortega) sabe muy bien que estuve expuesta apoyando fielmente en las elecciones, con eso mucho le quiero decir, porque yo daba mi vida por la urna, porque no se llevaran una boleta de mi presidente. Presidente, yo no soy política, pero yo defendí tu voto, te pido justicia por mi hermano".

Detención ilegal

Al igual que con otros ciudadanos, la detención de Carlos Silva se dio en el marco de la ilegalidad. Vladimir Miranda, abogado que lleva el caso, explicó que hasta el martes 4 de septiembre, no existía ninguna acusación en los juzgados de Managua.

"La detención se da por flagrante delito o por una orden judicial. Y tenemos más que claro y entendido que no existe ninguna de las dos en el caso de Carlos. Por eso hablamos de secuestro. Desde ese día hasta la fecha la Policía no ha presentado ninguna acusación en los juzgados de Managua. Han pasado 11 días. Esperábamos que dentro de las 48 horas reglamentarias pasara a la orden del juez. Y no fue así", manifestó Miranda.

El abogado explicó que la familia de Carlos Silva tiene una constancia judicial fechada el 29 de agosto, que indica que Carlos no posee antecedente judicial, lo cual comprueba, que fue detenido ilegalmente.

"Hicimos todas las vías legales que manda nuestra ley, se acudió de amparo, se nombró un juez ejecutor, fuimos a El Chipote, nos presentamos con el juez ejecutor y ni siquiera lo hicieron pasar. Desde el punto de vista jurídico, no existe ninguna alternativa para estas personas. Está más que claro que el estado de derecho en Nicaragua, es vulnerable, aunque hagas todos los recursos, lo que la ley te mande, todo lo que la ley dicta en este momento, está en papel mojado", lamentó Miranda.

El abogado agregó que los ciudadanos están siendo acusados injustamente y no existe una opción que les vaya a hacer valer su derecho

El abogado agregó que los ciudadanos están siendo acusados injustamente y no existe una opción que les vaya a hacer valer su derecho. Manifestó que la Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía, los jueces, están coludidos.

"Yo no soy quién para decir si te vas o si te va a pasar algo o desearte la muerte. Ese es tu problema. Vos vas a saber como vas a defenderte. Pero yo te defendí un día, y luché porque yo pensaba que eras el mejor candidato, y hoy me siento defraudada", insistió Elisa, sobre Daniel Ortega.

Elisa expresó que nunca recibió prebendas de parte del partido de Gobierno y que su fidelidad no fue comprada por un pedazo de tierra o doscientos córdobas. Tampoco con comida o algún puesto político.

"Yo sí creía en Daniel Ortega, y lo digo en un canal diferente, y creía con todo mi honor. Y a mi me duele que no estén hablando con la verdad con mi hermano. Fui fiscal, Ortega sabe que ser Fiscal es por amor, porque no recibimos ni una paga en el Consejo. Lo hice por amor, porque me gustaba mi Gobierno. Le pido perdón a mi hermano por haber amado a un Gobierno que hoy me defrauda", finalizó Elisa.

___________________________________________________________________________

NdlR: este texto ha sido publicado por el diario nicaragüense Confidencial que autoriza a este diario a reproducirlo.



El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.