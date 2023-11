Arrecia la polémica en Honduras por la supuesta contratación de otros 88 médicos cubanos

El Colegio Médico de Honduras reclamó al Gobierno de Xiomara Castro que, en lugar de dar empleo a los más de 11.000 sanitarios hondureños sin trabajo, haya contratado a otros 88 médicos cubanos, que tienen prevista su llegada el próximo enero. Según Helga Codina, presidenta del organismo, el dinero que se utilizará para contratar a un solo médico de la Isla alcanzaría para pagar de dos a tres nacionales.

"Han venido cubanos al país y no ha sido notificado el Colegio Médico antes", lamentó este domingo Codina en el noticiero Hoy Mismo, refiriéndose a la contratación, en ocasiones anteriores, de sanitarios de la Isla. "Estos cubanos no sabemos si realmente son médicos, no sabemos quién avala su profesión", añadió.

Codina explicó que, incluso si los sanitarios cubanos cobran "una cantidad mínima", entre 300 y 400 dólares al mes, lo que se le paga al Estado cubano es una cifra mucho mayor, que podría emplearse en recuperar de manera paulatina el sistema sanitario nacional.

"Nos oponemos frontalmente a estas decisiones políticas, que solo se toman para ayudar a otro país"

"Nos oponemos frontalmente a estas decisiones políticas, que solo se toman para ayudar a otro país. Si quieren ayudar, al que tienen que ayudar es a su país, a sus médicos", exigió la funcionaria, quien también sugirió que, al finalizar otras misiones, muchos de los cubanos se han quedado a vivir en Honduras haciéndole "competencia" a los sanitarios nacionales.

"Muchos andan dando consultas (...) y hemos detectado en algunas ocasiones problemas de mal manejo. Este es un riesgo que se corre por andar trayendo extranjeros sin pasar por las debidas normas del país", resumió.

Este martes, el ministro hondureño de Salud, José Manuel Matheu, ofreció declaraciones al periódico El Heraldo en las que aseguraba que la llegada de los cubanos era parte de un "convenio" entre La Habana y Tegucigalpa, y que el Gobierno hondureño será quien pague por los servicios.

"Este es un convenio entre dos Gobiernos. Entiendo yo que si hay alguna retribución económica, lo hará directamente el Gobierno de la República", alegó.

Matheu también aseguró que las acusaciones del Colegio Médico eran falsas, e insistió en que los cubanos "no van a centros de salud, sino a lugares donde se necesitan especialistas". "Tampoco es cierto que se va a aceptar gente que no tenga las calificaciones como médicos especialistas acreditados en cada uno de sus países. A mí me llama la atención que un montón de médicos hondureños se están yendo a Cuba a especializarse; algunos creo que son familiares de miembros del Colegio Médico de Honduras. Entonces, ¿cómo van a poner en duda que vengan especialistas de Cuba al país si es adonde se van a especializar sus hijos?", esgrimió.

La Secretaría también publicó en su cuenta de X un comunicado poniendo en tela de juicio las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico. Según explicaron, "mediante este convenio vendrán 88 médicos especialistas que no existen en el país, para apoyar en áreas donde se carece por el momento de recursos especializados". Además, desmintió que hubiera firmado nuevos contratos con cubanos.

La entidad también insistió en que, al contrario de lo expresado por Codina, el Gobierno de Honduras se preocupa por la formación de profesionales

La entidad también insistió en que, al contrario de lo expresado por Codina, el Gobierno de Honduras se preocupa por la formación de profesionales. "Para formar más médicos especialistas, este Gobierno ha incrementado en un 35% el total de becas para estudiantes de especialidades (...). Sumado a ello, nombró el año pasado más de 2.300 médicos –nunca en la historia se habían nombrado tantos– aumentando en un 40% el total de sanitarios en el sistema público", aseveró.

"Lamentamos que se pretenda confundir entre las necesidades de médicos especialistas y la oferta de médicos generales, así como lamentamos que especialistas que tienen dos o más plazas no dejen, al menos temporalmente, una de esas plazas para que la ocupen otros de sus mismos colegas", concluyó la Secretaría.

La contratación de médicos y maestros cubanos por parte del Gobierno hondureño ha sido motivo de discordia en ocasiones anteriores. El pasado enero, Tegucigalpa pactó con La Habana el envío de 10 "profesionales de la educación de alto nivel técnico" para que ayuden en la elaboración de un nuevo diseño curricular académico que "cambie por completo el modelo educativo".

En otros países como México, adonde también han ido a parar las misiones médicas, los gremios de sanitarios han mostrado de igual manera su desaprobación. En marzo, cuando la Administración de Andrés Manuel López Obrador anunció que ampliaría el convenio con La Habana para contratar a otros 600 cubanos, los médicos mexicanos no se quedaron de brazos cruzados.

Especialistas y académicos del país centroamericano salieron en defensa de los sanitarios mexicanos, y exigieron al Gobierno que, en lugar de traer médicos extranjeros, utilizaran los fondos en crear "salarios dignos" e "inyectar recursos" en el sector para atraer a los nacionales.

