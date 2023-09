Bahamas procesa a 28 cubanos interceptados frente a las costas de las islas Exumas

Un grupo de 28 cubanos se encuentran en el centro de detención de Coral Harbour, en Nueva Providencia (Bahamas), a la espera de ser procesados. Los balseros fueron entregados a la Real Fuerza de Defensa por una embarcación que los rescató frente a las costas de las islas Exumas.

El suboficial en jefe Acadia Smith agradeció "el intercambio de información e inteligencia proporcionada por la comunidad náutica para interceptar a los migrantes y otras situaciones ilegales en el mar". El funcionario informó en un comunicado que los balseros se encontraban en buenas condiciones y serían "sometidos a un proceso por parte de funcionarios de inmigración".

El ministro de Trabajo e Inmigración de Bahamas, Keith Bell, dijo que a principios de 2022 se registró un aumento del 343% en el número de cubanos que interceptaron en sus costas y un incremento del 51% de los haitianos con respecto a 2021.

En este año se han presentado devoluciones de balseros. En mayo pasado las autoridades de Bahamas retornaron a 23 personas a Cuba. Los balseros fueron deportados junto a otros 74 que repatrió la Guardia Costera de Estados Unidos. Todos fueron entregados a través del puerto de Orozco, de la provincia de Artemisa.

En abril, Bahamas devolvió vía aérea a un grupo de 41 migrantes (37 hombres, 3 mujeres y un niño). El vuelo, que aterrizó en La Habana, quedó registrado como la operación número 13 de este tipo y en las estadísticas sumaban entonces 599 cubanos retornados.

Por otro lado, en México, las autoridades se han visto rebasadas por los miles de migrantes que todos los días acuden a las distintas oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en busca de un documento con un número de registro oficial para evitar que sean deportados. La directora general del organismo, Cinthia Pérez Trejo, confirmó a 14ymedio que en la semana han atendido a 10.000 migrantes, la mayoría "cubanos, hondureños y haitianos".

Ante el temor a ser deportados por la información difundida en algunos medios, los cubanos están solicitando refugio, señala Pérez Trejo. "Lo que se está haciendo es citarles en las oficinas que están en Ixman (a casi 5 kilómetros del Parque Ecológico, donde inician el trámite). En este lugar se le entrega el documento que registra que son solicitantes de asilo, en otras palabras, estas personas no pueden regresar a su país de origen porque hay un riesgo, por ello el Estado mexicano se organiza para garantizar la no devolución".

La funcionaria también advierte a los cubanos que reciben ese permiso que "no les sirve para transitar por el país". Pérez Trejo insiste en que la Comar "no está entregando documentos migratorios", lo que hace, insiste, "es otorgar un documento para la no devolución, pero eso no implica la condición de estancia". Por lo que si los migrantes se mueven hacia otros estados con documentos de la Comar y los agentes de Migración los detienen, podrían ser retornados a su país.

Pese a que disminuyó el número de migrantes en las oficinas de la Comar habilitadas en el parque ecológico, casi 2.000 cubanos esperan turno para ser atendidos. Luis, un habanero de 36 años, tiene miedo de que el Ejército lo deporte. "Por algo no dan los salvoconductos. Dicen que para que no te deporten hay que tramitar el refugio, por eso estoy en la cola".

El habanero viaja con su esposa y un sobrino; asegura que en 12 días de estancia en Tapachula han vivido un infierno, durmiendo en la calle "porque te cobran 70 dólares la noche en un hotel". Además descartaron unirse a la caravana que salió esta semana que está conformada por unos 1.000 cubanos.

La travesía de los cubanos que hacen la ruta por Nicaragua "es cara y riesgosa", dijo Yunier Castillo. Durante su estancia en Tapachula, este cubano ha acudido varias veces a los negocios que cambian remesas, sus hermanos que están en EE UU le están pagando el traslado, que a la fecha ya suma 23.000 dólares.

"Para poder llegar a Estados Unidos a los cubanos nos sale más caro, pues piensan que tenemos mucho dinero, pero acá en Tapachula sobrevivimos con lo que nos mandan nuestros familiares y por eso hay filas muy largas, ya que de lo contrario estos lugares estarían vacíos", contó.

En su intento por salir, algunos migrantes pagan a camioneros para avanzar en su travesía. Este jueves volcó una camioneta con más de 20 migrantes de Guatemala y Ecuador en el tramo carretero de la comunidad Buena Vista, del municipio de Raudales Malpaso (Chiapas). Las autoridades reportaron cuatro fallecidos y 16 heridos.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas y hasta el lugar llegaron agentes de Protección Civil, así como de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes trasladaron a los heridos al hospital de la cabecera municipal.

Ante el flujo migratorio, el Gobierno de México está explorando la posibilidad de comenzar a deportar a Ecuador, Venezuela y Colombia a los migrantes de estos países que sean rechazados en Estados Unidos, reveló este viernes la canciller mexicana, Alicia Bárcena.

Actualmente, México realiza seis vuelos de deportación a la semana para Guatemala, Honduras y El Salvador, explicó Bárcena en una rueda de prensa en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y otros altos funcionarios.

Bárcena no entró en más detalles sobre el acuerdo migratorio que, según algunos medios, habría cerrado México con Estados Unidos para deportar de forma rápida a migrantes varados en las ciudades fronterizas.

El fenómeno migratorio ha supuesto la suspensión de trenes de carga en México por la presencia de miles de migrantes en los vagones y en las vías, manifestaciones, campamentos en el río Bravo en la frontera con Estados Unidos, y choques con autoridades mexicanas y estadounidenses.

