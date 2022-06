Rusia avisa a EEUU de que armar a Kiev aumenta el riesgo de un choque directo

(EFE).- El viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov afirmó este miércoles que los crecientes suministros a Ucrania de armamento, incluido de largo alcance, aumentan los riegos de un choque directo entre Rusia y Estados Unidos.



"Todos los suministros de armamento, que continúan y van en aumento, incrementan los riesgos de tal desarrollo", respondió Riabkov, citado por la agencia RIA Nóvosti a la pregunta de si la decisión de Washington de proporcionar a Kiev sistemas lanzamisiles aumenta el riesgo de un choque directo entre Rusia y Estados Unidos.



El viceministro criticó el nuevo paquete de ayuda militar estadounidense a Ucrania por valor de 700 millones de dólares, que, según fuentes del Gobierno estadounidense, incluye los High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad.





"Los malabares y las manipulaciones con algunos aspectos de lo que está ocurriendo no cambian el cuadro general para nosotros"

"Valoramos esto de una manera totalmente negativa, porque los intentos de presentar esta decisión como que contiene 'restricciones' no valen nada", subrayó, en alusión a las palabras del presidente de EE UU, Joe Biden, acerca de que su país no alienta ni permite a Ucrania atacar más allá de sus fronteras.



Riabkov indicó que "es evidente que EE UU, al frente de un grupo de países, está atiborrando de armas al régimen Kiev" y agregó: "Los malabares y las manipulaciones con algunos aspectos de lo que está ocurriendo no cambian el cuadro general para nosotros".



"Nuestra posición es franca y clara para todos: los objetivos de la operación militar especial (en Ucrania) serán alcanzados en cualquier caso, y la prolongación del conflicto beneficia a los enemigos de Rusia", subrayó.



Las palabras son una clara respuesta a la columna de opinión firmada por Biden y publicada este martes en el diario The New York Times.

"He decidido que proporcionaremos a los ucranianos sistemas de misiles y municiones más avanzados que les permitirán atacar objetivos clave con mayor precisión en el campo de batalla", escribió.

Biden defiende una solución diplomática al conflicto, pero advierte de que "cada negociación refleja los hechos sobre el terreno"

En un artículo titulado: Lo que Estados Unidos hará y no hará en Ucrania, Biden defiende una solución diplomática al conflicto, pero advierte de que "cada negociación refleja los hechos sobre el terreno".

Por eso, insiste: "Hemos actuado rápidamente para enviar a Ucrania una cantidad significativa de armamento y municiones para que pueda luchar en el campo de batalla y estar en la posición más fuerte posible en la mesa de negociaciones".

El mandatario precisa que continuarán proporcionando a Ucrania armamento avanzado, "incluidos misiles antitanque Javelin, misiles antiaéreos Stinger, potentes sistemas de artillería y cohetes de precisión, radares, vehículos aéreos no tripulados, helicópteros Mi-17 y municiones".

En el escrito, Biden también subraya que seguirá cooperando con sus socios y aliados para la imposición de sanciones a Rusia en represalia por su invasión y que describe como "las más duras jamás impuestas a una gran economía".

También asegura que abordará la crisis alimentaria agravada por la invasión rusa y que Estados Unidos ayudará a sus socios europeos y a otros a "reducir su dependencia de los combustibles fósiles rusos y a acelerar" la transición hacia la energía limpia.

Biden insiste en el artículo en que a pesar de que su país continuará "reforzando el flanco este de la Otan con fuerzas y capacidades de los Estados Unidos y otros aliados", no busca una guerra entre Rusia y la organización atlántica, ni derrocar al presidente ruso, Vladimir Putin.

"Por mucho que no esté de acuerdo con el Sr. Putin, y que considere que sus acciones son un ultraje, Estados Unidos no intentará provocar su derrocamiento en Moscú", escribió antes de remarcar que si las tropas estadounidenses no son atacadas, Estados Unidos no se involucrará directamente en el conflicto.

Asimismo, remarcó que su país no está alentando ni permitiendo que Ucrania ataque más allá de sus fronteras y que tampoco presionará a Kiev para que haga concesiones territoriales.

También comentó que a pesar de la "retórica ocasional" de Moscú sobre el eventual empleo de armamento nuclear, que calificó de "peligrosa y extremadamente irresponsable", Washington no ha visto "indicios de que Rusia tenga la intención de usar armas nucleares en Ucrania".

El próximo viernes se cumplirán 100 días de la campaña militar de gran escala, con empleo de aviación, tanques, artillería, misiles y numerosos efectivos, lanzada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en Ucrania con el propósito de "desmilitarizar" y "desnazificar" el vecino país.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que Estados Unidos enviará más sistemas de misiles avanzados a Ucrania para lanzar ataques con mayor precisión.

