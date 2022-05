Biden baraja la opción de invitar a Cuba como observador a la Cumbre de las Américas

El presidente Joe Biden está considerando invitar "a un representante cubano" a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio, según declaró un funcionario estadounidense a The Associated Press (AP).

La misma fuente señaló a la agencia que "no está claro si Cuba aceptaría la invitación", que se extendería a "alguien en el Ministerio de Relaciones Exteriores" pero no al canciller, Bruno Rodríguez, y en cualquier caso como observador, no "como participante de pleno derecho".

Estados Unidos ya ha comenzado a enviar las invitaciones para la Cumbre, según dijo este viernes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, y recoge Efe, pero sin hacer pública la lista de convocados.

Price aseveró que la lista final no se hará pública "hasta que no hayan sido enviadas todas las invitaciones".

Estas declaraciones se producen en plena polémica por la aparente exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela del evento, y el llamamiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a boicotearlo si no invitan a esos países.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, hizo después un anuncio similar, mientras que el argentino Alberto Fernández, el chileno Gabriel Boric y la hondureña Xiomara Castro no han descartado su participación, pero han exigido que no se excluya a nadie.

Aunque Price no quiso dar detalles sobre los invitados al evento, el portavoz hizo énfasis en que participarán "líderes de la sociedad civil y empresarios" del hemisferio occidental, además de los jefes de Estado y representantes gubernamentales.

Paralelamente, Estados Unidos determinó de nuevo, este viernes, que Cuba sigue sin colaborar "plenamente" con los esfuerzos antiterroristas. En una breve nota publicada en el Registro Federal, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, señala que "los siguientes países no están cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos: Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba".

La Isla entró en ese listado, que el Gobierno tiene la obligación de actualizar ante el Congreso cada año, en mayo de 2020, bajo la Administración del entonces presidente Donald Trump. Meses más tarde, en enero de 2021, fue agregada a lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Esta inclusión, nueve días antes de que Trump dejara la Casa Blanca, complicó las posibilidades de que Biden reanudara de inmediato un acercamiento con La Habana.

