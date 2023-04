Bielorrusia se niega a pagar 1.400 millones de dólares por el petróleo 'regalado' por Hugo Chávez

Bielorrusia dejó de pagar al menos 1.400 millones de dólares en petróleo a Venezuela. Una filtración de documentos del Gobierno venezolano a la que tuvieron acceso periodistas del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Armando.info y el Centro de Investigación de Bielorrusia (BIC) revela que los acuerdos a los que llegó el ex presidente venezolano Hugo Chávez con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, carecieron del seguimiento necesario, dando como resultado el impago de grandes cantidades del combustible que Caracas le suministraba. No solo eso, además, Venezuela realizó otras millonarias inversiones fruto de sus pactos con el dictador europeo que fueron a fondo perdido.

El OCCRP publicó el pasado jueves el reportaje que revela los hallazgos de un equipo que pasó meses analizando los documentos firmados entre ambos países entre 2006 y 2012. La historia se remonta a 2010, cuando Lukashenko comienza a buscar petróleo en otras latitudes tras un desencuentro con Rusia y se topa con la propuesta de Pdvsa. La estatal venezolana se comprometió a entregar a Minsk hasta 30 millones de toneladas de crudo de primera calidad entre 2011 y 2013, con un pago del 80% al recibir el envío y el resto en cómodos plazos nunca concretados.

"Los acuerdos... eran entre amigos interesados en generar opacidad, en no decir qué se hacía y cuánto se pagaba", dice Mercedes de Freitas

Ese monto pendiente alcanzó 1.400 millones de dólares por la "típica forma de hacer negocios" de Chávez, explica el informe. "Los acuerdos... eran entre amigos interesados en generar opacidad, en no decir qué se hacía y cuánto se pagaba", dice Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional en Venezuela.

Anatol Kotau, entonces asesor de política exterior en la oficina de Lukashenko, concuerda con la versión de que nunca se puso nada por escrito. "Fue un acuerdo verbal entre Lukashenko y Chávez", afirma.

Rafael Ramírez, ministro de Petróleo de Chávez y ahora enfrentado al madurismo, afirma que se planteó que el dinero restante fuera para "proyectos que los bielorrusos estaban haciendo en Venezuela", incluyendo la construcción de un conjunto habitacional y la importación de equipos para el manejo de gas natural. "La idea era cobrar ese 20 por ciento en bienes y servicios", explicó.

Rodríguez cree que los bielorrusos se "aprovecharon de la buena voluntad de Chávez" para incumplir con su parte. "Tuvimos muchos problemas con las obras que estaban haciendo en Venezuela", agrega.

En mayo de 2012, y con las relaciones entre Moscú y Minsk recompuestas, se cancelaron los envíos. Pdvsa, según un memorando bielorruso, envió en casi dos años más de 9,2 millones de toneladas de petróleo por un valor de más de 7.000 millones de dólares. La deuda restante fue registrada como "activo no corriente" en las cuentas de la petrolera, lo que indica que no tenían claro que se fuera a recuperar.

Chávez, que había labrado una amistad personal con Lukashenko –quien apareció lloroso en su funeral, en 2013– no se preocupó demasiado por la pérdida, según reflejan las actas de una reunión informal entre ambas partes, aunque sugirió una solución: la cesión de una parte de la refinería bielorrusa de Novopolotsk a Venezuela para procesar juntos el crudo caribeño; idea que no prosperó.

Rodríguez cree que los bielorrusos se "aprovecharon de la buena voluntad de Chávez" para incumplir con su parte. "Tuvimos muchos problemas con las obras que estaban haciendo en Venezuela"

Ese impago, del que las partes han rechazado hablar –en el caso de Pdvsa– o saber algo –por la parte bielorrusa– no fue el único agujero negro para las arcas venezolanas. También se incumplió un proyecto de viviendas sin construir y unas fábricas de vehículos que no han tenido los objetivos previstos.

En junio de 2022, Nicolás Maduro inauguró 120 apartamentos en la base militar Fuerte Tiuna, en Caracas. Es parte del acuerdo establecido con la constructora estatal Belzarubezhstroy para realizar 11.000 viviendas presupuestadas en 756 millones de dólares que, según Ramírez, compensaban parte del petróleo (aunque no existen documentos que lo avalen).

La empresa construyó finalmente 912 casas, 20 guarderías y 40 pequeños locales para comercios y Venezuela debía pagar 525 millones a la empresa en la primera fase de construcción, de los que depositó unos 120. Esto implica que cada vivienda costó el doble de las estimaciones de la Cámara Venezolana de la Construcción, que en un informe consideró que una vivienda social debía costar 45.000 dólares, 30.000 en el caso de las que se hicieron en Fuerte Tiuna. En noviembre de 2011 la empresa dejó de construir porque no había recibido de Venezuela un pago en dólares que se había convenido, fruto de lo cual hay bloques a medio hacer en la zona.

El jefe de Belzarubezhstroy, Viktor Chevtsov, fue detenido en 2011, acusado de malversar unos 10 millones de dólares, y Lukashenko, que fue citado a declarar, relacionó su causa con las construcciones de Venezuela y el empresario fue liberado un año después sin que se conocieran detalles del caso.

La empresa construyó finalmente 912 casas, 20 guarderías y 40 pequeños locales para comercios y Venezuela debía pagar 525 millones a la empresa en la primera fase de construcción, de los que depositó unos 120

El otro desastre fue el de las fábricas venezolanas en Barinas, en el complejo industrial de Santa Inés. Ambas, de capital mixto bielorruso y venezolano, se inauguraron en 2012 para producir tractores y camiones del país europeo. "Bielorrusia no está en Venezuela para enriquecernos, sino para transmitir tecnología, construir casas y formar especialistas venezolanos", dijo Lukashenko entonces.

El objetivo era fabricar 13.700 vehículos desde su apertura a 2015, pero apenas se hicieron un tercio. La construcción de las dos plantas estaba estimada en 55 millones de dólares, pagando la parte venezolana el 60%, aunque se desconoce exactamente cómo se hizo al final. Según el medio oficialista Aporrea, Caracas no pagó los 33 millones de dólares acordados para importar materias primas y Minsk dejó de enviarlas, casi paralizando la producción.

Actualmente, la zona está casi abandonada y uno de los empleados dijo que actualmente solo se hacen trabajos de mantenimiento.

La deuda de 1.400 millones, según Ramírez, nunca se pagó y para él sigue existiendo. "Está documentada y en algún momento habrá que cobrarla", alega. Pero Minsk considera perdonada la deuda. Mikhail Kostechko, director general de Belarusian Oil Company fue contactado para el reportaje y dijo, taxativamente: "No sé en absoluto de qué tipo de deudas están hablando".

