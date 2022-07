Boris Johnson anuncia su dimisión como primer ministro británico

(EFE).- Boris Johnson anunció este jueves que dimite y que ha puesto en marcha el proceso para ser sustituido como líder del Partido Conservador británico y, por tanto, como primer ministro del Reino Unido.

"Está claro que la voluntad del Partido Conservador en el Parlamento es que debería haber un nuevo líder del partido y por tanto un nuevo primer ministro", dijo en un mensaje a la nación a las puertas del número 10 de Downing Street, su residencia oficial.

Johnson, que apareció rodeado por sus más cercanos colaboradores, además de su mujer Carrie con una de sus hijas, subrayó que el proceso para reemplazarlo ya se ha iniciado y que la semana que viene se ofreceráun calendario.

Sin embargo, recordó que hasta que los conservadores elijan a un nuevo líder él seguirá al frente del Gobierno de forma interina, pese a que son muchos dentro y fuera de su partido que le reclaman que se marche ya.

"He viajado por cada lugar del Reino Unido y he encontrado que mucha gente tenía una originalidad sin fronteras y estaba dispuesta a hacer frente a viejos problemas de distinta manera"

Johnson indicó que habló con el presidente del Comité 1922 -que agrupa a los diputados "tories" sin cartera-, Graham Brady, para iniciar el proceso para sustituirle, ya que este comité es el encargado de establecer el calendario para la elección del "número uno" de la formación, que puede durar varios meses.

Reconoció que en las últimas horas intentó convencer a su Gobierno de que sería "extraño" reemplazarlo ahora y lamentó haber "fracasado" en esas discusiones, al tiempo que admitió que "en política, nadie es imprescindible".

También dijo que se siente "inmensamente orgulloso" por los logros de su Gobierno, como el Brexit, la crisis de la pandemia y hacer frente a la agresión rusa en Ucrania.

"Ser primer ministro es una educación en sí misma. He viajado por cada lugar del Reino Unido y he encontrado que mucha gente tenía una originalidad sin fronteras y estaba dispuesta a hacer frente a viejos problemas de distinta manera", añadió Johnson.

El todavía primer ministro cree que ahora habrá mucha gente que se sienta "aliviada", pero también muchos que se sientan "decepcionados", pero "así es la vida".

"Incluso si las cosas pueden a veces parecer oscuras ahora, nuestro futuro juntos es dorado", dijo Johnson cuando anunció su renuncia

"Incluso si las cosas pueden a veces parecer oscuras ahora, nuestro futuro juntos es dorado", añadió.

En su breve discurso, Johnson agradeció a todos los votantes británicos que le dieron su apoyo en los comicios generales de 2019 y lamentó no poder cumplir con sus promesas electorales.

Johnson, que había ganado con mayoría las elecciones generales de 2019, aceptó presentar la dimisión después de que más de 50 miembros de su Ejecutivo renunciasen en protesta con su gestión y los escándalos que han salpicado al "premier" en los últimos meses.

Tras una elección interna en el Partido Conservador, Johnson llegó al poder el 24 de julio de 2019.

Johnson siempre fue una figura controvertida pero contó con el apoyo de su formación por su carisma y su capacidad para atraer a los votantes, así como su determinación para materializar el Brexit.

Las quejas de los conservadores con el liderazgo de Johnson comenzaron a aumentar seriamente en noviembre pasado cuando el primer ministro intentó reformar el sistema de estándares en el escándalo de cabildeo del diputado Owen Paterson.

Después siguió un goteo constante de escándalos, como el "partygate", las fiestas en Downing Street durante la pandemia, asícomo acusaciones de engañar al Parlamento cuando dijo en su día que no había violado las restricciones anticovid en vigor.

Boris Johnson es el tercer primer ministro conservador del Reino Unido que se ha visto forzado a dimitir en apenas seis años

Su autoridad quedódañada en una moción de censura interna el mes pasado, en la que el 41% de sus diputados le retiraron su apoyo.

El último escándalo que colmó el vaso fue el caso del diputado Chris Pincher, acusado de acoso sexual a dos hombres en un exclusivo club privado de Londres, pero su comportamiento inadecuado ya había sido motivo de una investigación oficial hace unos años.

Johnson fue acusado de mentir cuando dijo hace unos días que no estaba al tanto de esa investigación, algo que no resultó cierto.

Este último escándalo perjudicó la reputación de Johnson, que ha aceptado dimitir después de que más de 50 miembros de su Gobierno presentasen sus dimisiones.

Boris Johnson es el tercer primer ministro conservador del Reino Unido que se ha visto forzado a dimitir en apenas seis años, ya sea por disputas internas sobre Europa o por escándalos.

David Cameron, Theresa May y ahora Boris Johnson han presentado la renuncia como líderes del Partido Conservador y, por lo tanto, como jefes del Gobierno desde junio de 2016.

La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, considerada una de las favoritas a suceder a Boris Johnson como líder "tory", hizo este jueves un llamamiento al Partido Conservador a mantener "la calma y la unidad" hasta que haya un nuevo dirigente.

"El Gobierno bajo el liderazgo de Boris (Johnson) ha alcanzado muchos logros: ejecutar el Brexit, las vacunas, y respaldar a Ucrania", sostuvo la ministra de Exteriores

La jefa del Foreign Office, que ha acortado un viaje por Indonesia ante la renuncia presentada este jueves por Johnson a raíz de las dimisiones masivas de miembros de su Gabinete, consideróen un mensaje colgado en su cuenta de Twitter que "el primer ministro ha tomado la decisión correcta".

"El Gobierno bajo el liderazgo de Boris (Johnson) ha alcanzado muchos logros: ejecutar el Brexit, las vacunas, y respaldar a Ucrania (en su guerra con Rusia)", tuiteó la titular de Exteriores.

La ministra agregó que ahora se necesita "calma y unidad para seguir gobernando mientras se encuentra un nuevo líder".

El nombre de Truss, que pertenece al considerado "ala dura" de los conservadores, lleva tiempo sonando como una de las posibles candidatas favoritas de las bases "tories" para un eventual relevo de poder.

Políticos "tories" como la fiscal general Suella Braverman o el diputado Steve Baker se han postulado ya públicamente como candidatos, mientras que otros pesos pesados del Gobierno suenan desde hace meses como posibles aspirantes a reemplazar al primer ministro, Boris Johnson, en el cargo los últimos tres años.

Otros nombres que suena para sustituir a Johnson son el ex ministro de Economía Rishi Sunak, el actual ministro de esa cartera Nadhim Zahawi, el ahora presidente de la comisión parlamentaria de Sanidad y ex ministro de Exteriores Jeremy Hunt, y Sajid Javid, ex ministro de Sanidad.

También suena Penny Mordaunt, una de las grandes defensoras del Brexit y la ex secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas. Además, Tom Tudenghat, diputado y exsoldado, y finalmente Ben Wallace quien es considerado como parte del grupo más leales a Johnson.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.