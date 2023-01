El director de la CIA se reúne con Zelenski para informarle de los planes militares de Moscú

(EUROPA PRESS) -El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, William Burns, se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en un viaje secreto a Kiev, para tratar el devenir de la guerra. Burns viajó a la capital ucraniana a finales de la semana pasada para informar a Zelenski sobre los planes militares de Rusia en las próximas semanas y meses, según ha podido saber el periódico The Washington Post.

"El director Burns viajó a Kiev, donde se reunió con sus homólogos de los servicios de Inteligencia ucranianos, así como con el presidente Zelenski, y reforzó nuestro continuo apoyo a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa", ha declarado un funcionario estadounidense.

El jefe e la CIA ha hecho hincapié en la urgencia del momento en el campo de batalla y ha reconocido que, en algún momento, la ayuda será más difícil de conseguir, tal y como han indicado las fuentes consultadas por el citado diario.

"El director Burns viajó a Kiev, donde se reunió con sus homólogos de los servicios de Inteligencia ucranianos, así como con el presidente Zelenski, y reforzó nuestro continuo apoyo a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa"

La visita de Burns se ha producido en un momento de escalada en la guerra de Ucrania, con intensas batallas en el este del país, en la ciudad de Bajmut, donde se están produciendo numerosas bajas en ambos bandos.

Por su parte, el equipo de Zelenski salió presuntamente de la reunión con la impresión de que el apoyo de la Administración Biden "sigue siendo fuerte", estimando que los últimos fondos aprobados por el Congreso estadounidense podrían durar hasta el verano, aunque Kiev ha expresado su preocupación por la durabilidad del apoyo de los aliados, sobre todo de Estados Unidos, casi once meses después de que empezase la invasión.

El Gobierno de Zelenski ha señalado que está menos seguro de las perspectivas de que los legisladores estadounidenses aprueben otro paquete de ayuda suplementaria de varios miles de millones de dólares. Ayer mismo, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 2.500 millones de dólares, en el que resalta la ausencia de tanques M1 Abrams, tal y como había solicitado el Ejecutivo precisamente.

No obstante, se incluye material militar para Ucrania como 90 vehículos blindados de transporte de tropas Stryker, 59 vehículos de combate Bradley y una serie de otros equipos, según ha informado la agencia Bloomberg.

El paquete incluye millones de cartuchos de munición, decenas de miles de cartuchos de artillería o equipos de visión nocturna, según ha detallado el Pentágono, que ha enviado 30 veces armas a Ucrania desde que comenzó la guerra.

También destacan 125 millones de dólares en fondos para apoyar la infraestructura energética de Ucrania y a la promesa del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de retomar la península de Crimea.

"Los ataques aéreos más recientes del Kremlin contra las infraestructuras críticas de Ucrania demuestran una vez más el impacto devastador de la brutal guerra de Rusia en Ucrania", ha afirmado el Departamento de Defensa de Estados Unidos en un comunicado.

La Administración de Joe Biden ha decidido no enviar tanques a Ucrania por ahora argumentando que "no tiene sentido", ya que los Abrams estadounidenses tienen unos altos costes de mantenimiento y de combustible, según ha informado The Hill.

En respuesta, Zelenski ha dado las gracias a Biden por "entregar a Ucrania otro poderoso paquete de apoyo defensivo por valor de 2.500 millones de dólares". Así, ha manifestado en su cuenta en la red social Twitter que los vehículos blindados de transporte de tropas Stryker, los vehículos de combate Bradley y los sistemas de defensa aérea Avenger "son una ayuda importante en la lucha contra el agresor. "Gracias al pueblo estadounidense por un apoyo inamovible y de liderazgo", ha zanjado.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.