Cabello dice que el tío de Guaidó fue detenido por trasladar explosivos en un avión

(EFE).- El dirigente chavista Diosdado Cabello dijo este miércoles que Juan José Márquez, tío del líder opositor venezolano Juan Guaidó, fue detenido por trasladar en un avión comercial "explosivos químicos" y chalecos antibalas no declarados.

"Traía unas linternas tácticas, las cuales contenían en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancias químicas de naturaleza explosiva, presuntamente explosivo sintético C4. Aquí está, esto no es mentira", dijo Cabello en su programa de TV semanal mientras mostraba una imagen del material.

Márquez fue detenido el martes cuando llegó a Caracas en un vuelo de la aerolínea portuguesa TAP, en el que también viajaba Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino.

"Ahora ¿Qué hacemos? ¿Es el tío de 'Juanito Alimaña' -en referencia a Guaidó- y hay que soltarlo? No, no. Una y mil veces no, y de aquí para adelante no"

Según Cabello, el tío del opositor también trasladaba explosivos en varias "cápsulas de recarga de perfume", así como una memoria en la que se detalla, en inglés, un plan con "unas operaciones que iban a hacer contra Venezuela".

Cabello también dijo que los chalecos antibalas fueron comprados por el experto político J.J. Rendón, que se opone al chavismo, y que Márquez tenía en su teléfono móvil el contacto de "un funcionario del servicio secreto de Estado Unidos de nombre Charles".

El dirigente chavista adelantó que el Gobierno venezolano abrirá una investigación contra la aerolínea TAP, a la que atribuye la responsabilidad de que Márquez introdujera presuntamente estos elementos en el avión.

"En la línea aérea no son unos santurrones, y tendrán pues aquí una averiguación porque esto lo permitió la línea aérea, ellos son muy estrictos allá. Usted lleva un colirio abierto y se lo decomisan, (pero) entonces dejan que metan estas cosas", dijo.

Asimismo, aseguró que Guaidó no figuraba en la lista de pasajeros del vuelo, y que el embajador portugués en Venezuela, Carlos Nuno Almeida de Sousa Amaro, se trasladó desde Caracas hasta la terminal aérea de Maiquetía para recibir al opositor.

"Los portugueses creen que nosotros somos pendejos, los dueños de la aerolínea creen que nosotros somos pendejos. Su embajador fue para allá (y) nosotros tenemos que calarnos esa porque nosotros somos tercermundistas, en vías de desarrollo, decían, y ellos son el reino de Portugal", indicó.

Esta misma jornada, los familiares de Márquez confirmaron que estaba detenido y denunciaron que pasaron casi 24 horas sin saber de su paradero.

"Es un hombre de familia, un trabajador, no tiene ningún tipo de recorrido político ni prontuario policial. Estoy tranquila porque no hay manera que puedan imputar algo", dijo a periodistas su esposa, Romina Botaro.

Sobre Guaidó, también habló Cabello, que dijo a los periodistas que nadie puede prever qué le va a pasar. "Él anda con delincuentes, con narcotraficantes, anda con los paramilitares, con (el grupo de origen paramilitar colombiano) Los Rastrojos ¿Quién puede prever lo que le va a ocurrir? Nadie", afirmó durante una manifestación por el Día de la Juventud, que se celebra en Venezuela el 12 de febrero.

Cabello dijo que quienes agredieron al líder de la Asamblea Nacional eran ciudadanos hartos porque tanto Guaidó como otros diputados de oposición "viven pidiendo sanciones".

"El pueblo, donde vaya ahora, lo va a esperar. Lo que ocurrió ayer es una reacción espontánea de un pueblo indignado que ya se cansó de quienes están pidiendo sanciones contra Venezuela en el extranjero, que asuman ellos su responsabilidad", sostuvo.

Apenas unos minutos después de que el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hiciera esa afirmación, Guaidó aseguró al intervenir en el pleno que esa frase es una amenaza velada.

"Acaba de decir que mi seguridad depende de mí. Es una velada amenaza. Claro que depende de mí, como cada venezolano depende de él porque no cuenta con los organismos de seguridad del Estado", subrayó el líder opositor.

En la sesión del unicameral Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó anunció nuevas manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, si bien no detalló las fechas.

"Muy atentos todos, porque esto depende de todos, para la convocatoria, para el ejercicio de la protesta, para ejercer la mayoría", dijo a periodistas al final de la sesión, que se celebró en la principal plaza del acomodado barrio caraqueño de Chacao, considerado un bastión de la oposición.

Asimismo, adelantó que en las próximas horas tomará "medidas de presión y de Gobierno", sin ofrecer mayores detalles.

Estos anuncios ocurren menos de 24 horas después de que Guaidó regresara a Venezuela tras una gira de 23 días en la que ratificó los apoyos de sus principales aliados, como Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea.

Guaidó recordó que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, le reconoce como mandatario encargado del país sudamericano, y que fue el primero de Europa en respaldarle en ese cargo.

Sánchez "fue el primero que me reconoció como presidente y lo ratificó en un tuit hace minutos el partido al cual representa", dijo Guaidó al ser consultado sobre la polémica suscitada por una declaración del presidente del Gobierno español en la que le llamó "líder opositor" durante la primera sesión de control al Gobierno de la nueva legislatura en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, se declaró feliz "de tener el respaldo diplomático" de España y de los casi 60 países que le reconocen como mandatario interino.

"(Juremos) por nuestra vida, por los libertadores, por nuestro comandante (Hugo) Chávez que como juventud del siglo XXI no le fallaremos a la patria", dijo el presidente

"Vamos a hacer mucho énfasis con acciones concretas que estamos articulando con todos los países del mundo (...), ya Venezuela y la situación tristemente no da más, no por la situación política que ya llegó a niveles insospechados pero por la situación sobre todo humana", agregó.

El Gobierno español precisó este mismo miércoles que sigue "reconociendo y respaldando a Juan Guaidó" como presidente encargado (interino) de Venezuela después de un intenso debate en el Congreso de los Diputados en el que varios portavoces de la oposición lanzaran duras críticas y pidieran una corrección pública a Sánchez por la cuestionada mención del dirigente venezolano.

Maduro, por su parte, lideró en el palacio presidencial de Miraflores un acto con jóvenes, muchos de ellos menores de edad, y les pidió jurar que están "listos para tomar las armas" en defensa del territorio "si fuese necesario".

"(Juremos) por nuestra vida, por los libertadores, por nuestro comandante (Hugo) Chávez que como juventud del siglo XXI no le fallaremos a la patria", dijo el presidente ante varios cientos de jóvenes, que repetían sus palabras.

