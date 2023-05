Cambios en la selección para el 'parole' humanitario benefician a los nuevos solicitantes cubanos

En un intento por agilizar los trámites de los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que optan por un parole humanitario, el Gobierno de EE UU anunció una modificación en el proceso de selección de sus beneficiarios. A partir de los próximos días, el programa comenzará el procesamiento de unos 1.000 candidatos diarios, según informaron en una conferencia de prensa telefónica este jueves.

EE UU anunció a principios de 2023 que iba a aceptar más de 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, expandiendo así un programa por el que desde octubre de 2022 concedía permisos humanitarios a venezolanos. Sin embargo, también advirtió de que expulsará de inmediato a México a los indocumentados de esos países que intentasen cruzar por la frontera sur a su territorio de manera irregular. Por su parte, las autoridades mexicanas aceptaron admitir hasta 30.000 migrantes al mes expulsados de EE UU.

La nueva modificación del programa informa que de los 1.000 cupos que están disponibles cada día, unos 500 serán "procesados de manera random [aleatoria] en una lotería y cualquier persona que está esperando puede ser elegida", explicó Blas Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional.

La otra mitad de las citas se procesará "en el orden en que se recibieron las aplicaciones para también garantizar que las personas que han estado esperando" confíen en que, "eventualmente, van a tener su aplicación confirmada", añadió Núñez-Neto.

El anuncio se incluye entre las medidas que el Gobierno de Joe Biden implementó tras la eliminación del Título 42, que quedó sin efecto este jueves.

La nueva modificación del programa informa que de los 1.000 cupos que están disponibles cada día, unos 500 serán "procesados de manera aleatoria"

Ante estos cambios, vuelve a florecer la esperanza de muchos cubanos que iniciaron el proceso desde enero y todavía no han sido aprobados, aunque está pendiente el futuro del programa por un juicio previsto para mediados del próximo mes, ante una demanda de varios fiscales y representantes de 20 estados del país contra la pertinencia del parole.

A Berta, una cubana que se quedó varada en México en enero pasado cuando EE UU cerró la frontera para los nacionales de la Isla, unos amigos la patrocinaron este 9 de mayo y el 11 recibió los correos de confirmación de aprobación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis). Sin embargo, la mujer de 38 años no ha podido terminar el proceso.

"Hice sin problemas todos los pasos que pide Uscis antes de mandarme a la aplicación CBP One para solicitar el permiso de viaje", cuenta la cubana a 14ymedio. "Pero luego de que logré crear mi sesión en CBP One, el 11 de mayo en la noche, no he podido avanzar".

"La aplicación me manda el código de confirmación y cuando logro entrar me saca del sistema o si me deja hacer los pasos que pide, entre ellos, tomarme una selfie y escanear mi pasaporte, doy enviar la información pero la propia aplicación me saca un cartel señalando que la información es incorrecta".

Como Berta, algunos beneficiarios del parole han manifestado en la última semana el mal funcionamiento de la aplicación en los grupos de Facebook creados por cubanos para estar informados sobre el parole. Todos coinciden en que introdujeron los datos correctamente y siguieron los pasos exigidos. No es la primera vez que este tipo de errores de CBP One es denunciado por patrocinadores y beneficiarios.

Hasta finales de abril, más de 120.000 inmigrantes arribaron a EE UU como beneficiarios del permiso humanitario, según las estadísticas más recientes del Departamento de Seguridad Nacional.

Por nacionalidades, a más de 24.000 cubanos les ha llegado el permiso de viaje y de esa cifra han ingresado a EE UU unos 22.000. También han sido aprobados más de 46.000 venezolanos, 39.000 haitianos y 19.000 nicaragüenses.

