Capitán de la PNR, balsero y ahora detenido por la desaparición de dos mujeres en EE UU

Hareton Jaime Rodríguez Sariol, excapitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), quien llegó a Miami de balsero en 2016, vestido de completo uniforme, ha sido detenido por ser el principal sospechoso de la desaparición de dos colombianas en el estado de Virginia.

Elizabeth Rodríguez Rubio, de 48 años de edad, y su nieta Angie Carolina Rodríguez Rubio, de 12 años, fueron vistas por última vez el domingo 5 de agosto en la ciudad de Harrisonburg, condado de Rockingham, en Virginia.

Iban acompañadas de Rodríguez Sariol en dirección al estado de Maryland, donde residen. La policía emitió una alerta, el 7 de agosto, por la desaparición de la menor y de su abuela.

El vehículo en el que Rodríguez Sariol transportaba a ambas mujeres, un Honda Civic rojo, fue encontrado en llamas en la carretera Interestatal 66. Después de esto el sospechoso condujo un camión Volvo del año 2000 los días 6 y 7 de agosto por diferentes puntos del país.

Rodríguez Sariol fue detenido en Lackawanna, Pensilvania y continúa siendo interrogado, confirmaron fuentes policiales a este diario.

“El capitán estaba locamente enamorado de esa mujer. Ellos se conocieron en una escuela de inglés donde estudiaban y desde entonces salían. Ella quería casarse para obtener los papeles”, dice una fuente cercana a Rodríguez Sariol que accedió a hablar con 14ymedio bajo condición de anonimato. Según esta fuente el cubano estaba “obsesionado” con la mujer.

“Hareton era rastrero, sacó su licencia en Texas y durante un mes vivió en su carro a las afueras de la compañía para la que manejaba en Washington DC. Ella lo atendía los viernes, cuando el capitán cobraba y le daba todo el dinero. La mujer vivía con un hijo al cual nunca conocí”, agrega.

David Barrero, hijo de Elizabeth Rodríguez Rubio y tío de Angie Carolina Rodríguez Rubio, dijo a medios locales que la familia está muy estresada por lo sucedido. "La mayoría de nosotros tenemos pesadillas por la noche", comentó y aseguró que su hermana y otros familiares han repartido volantes en Harrisonburg y otras ciudades cercanas.

La policía habilitó la línea local de alto al crimen 540-574-5050 y ruega a quienes tengan información sobre ambas mujeres que se pongan en contacto con las autoridades.

Rodríguez Sariol llegó a Estados Unidos en abril de 2016 a bordo de una balsa con otros 25 emigrantes cuando aún estaba vigente la política de pies secos/pies mojados, que concedía refugio a todos los cubanos al pisar territorio norteamericano.

El video que recoge parte de su travesía se hizo viral en las redes sociales porque tanto él como otro oficial, Michel Herrera, llegaron vestidos con su uniforme de la PNR. Según dijeron en aquel entonces, no se quitaron los uniformes para evitar ser detenidos cuando trasladaban la embarcación a la costa.

El capitán, como lo llaman sus conocidos por el rango que ocupaba en la dirección nacional de tránsito en Cuba, negó haber reprimido a disidentes y participado en actos de repudio contra la oposición en varias entrevistas concedidas a los medios del sur de Florida.

El grupo de balseros salió de Guanabo, al este de La Habana y permaneció por más de 30 horas en el mar antes de llegar a Estados Unidos. Una vez en el país, Rodríguez Sariol recibió ayuda del Gobierno y se radicó en Virginia.

Marino Ramírez, un cubano que lleva viviendo en Estados Unidos más de 10 años conoció a Rodríguez Sariol en la iglesia del Nazareno. “Era un hombre serio, pero muy amable. Siempre expresaba deseos de traer a su familia que está en Cuba”, explica a este diario. En la Isla se encuentran la madre de Rodríguez Sariol y una hermana, además de algunos parientes.

Maurice Naranjo trabajaba como representante para el Cuban Haitian Entrant Program, un programa federal administrado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos para acoger y relocalizar a cubanos y haitianos con Parole, (bajo libertad condicional hasta que regularicen su estatus en el país). Fue así como conoció a Rodríguez Sariol.

“Parecía una persona decente. El ser capitán de la policía en Cuba no influyó en su comportamiento. Era amable y expresó en varios momentos su deseo de hacer todo lo posible por salir adelante y encontrar un trabajo. Se le ayudó con varios beneficios federales y estatales”, comentó.

Naranjo no puede creer que Rodríguez Sariol esté implicado en la desaparición de dos personas. “La policía me contactó para hacerme algunas preguntas sobre él y no lo podía creer. Pensaba que me estaban hablando de otra persona”, añadió.

