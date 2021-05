Ceremonia de autobombo para los 20 médicos cubanos de regreso de Sudáfrica

Apenas 20 de los 184 médicos cubanos que trabajan en Sudáfrica regresaron este sábado a la Isla, suficientes para organizar un comité de bienvenida, televisar el aterrizaje y posar con la bandera de los dos países en un fin de semana en el que escasearon las buenas nuevas. Con los datos de covid-19 alcanzando cifras récord, los cortes de electricidad, la falta de suministro de agua y la reducción del transporte en la capital del país por falta de combustible, la mejor noticia es el mantenimiento de muchos sanitarios cubanos ganando divisas en el extranjero.

El contingente de la brigada Henry Reeve llegó a Sudáfrica en abril de 2020. El número inicialmente facilitado por Cuba en el momento de la partida fue de 216, mientras ahora dicen que la brigada estaba integrada por 184.

Según reveló entonces Zweli Mkhize, ministro de Salud del país, el contrato rondaba los 14 millones de dólares, un importe basado en la categoría y experiencia de los sanitarios, sostenía el funcionario.

Además, el Gobierno se responsabilizaba de los gastos de alojamiento, estimados en 367.000 dólares según el canal local News 24.

De todo el grupo, el sábado regresaron 20, mientras 164 siguen en la región. Miguel Díaz-Canel saludó al colectivo, dándole la bienvenida "con toda satisfacción" y reconociendo el trabajo y los resultados que la prensa ha ensalzado, como es habitual. Según Granma, el contingente cubano ha atendido a 239.411 personas, realizado 40.391 procedimientos de enfermería y 1.215 intervenciones quirúrgicas, y salvado 1.423 vidas, aunque es difícil determinar si las cifras no están infladas. En su momento, las extraordinarias cifras de la brigada destacada en Andorra fueron ridiculizadas por la prensa del principado europeo, que puso en duda que fueran reales.

Según las autoridades cubanas, los enviados desde la Isla también son expertos reparadores, pues han recuperado, instalado, ensamblado y realizado el mantenimiento a 3.174 equipos electromédicos.

La misión en Sudáfrica sigue presentando retos, ya que la curva de contagios y muertes ha subido en los últimos días. El país, con 59 millones de habitantes, reportó este domingo 2.585 contagios y 27 muertes. Unas cifras muy inferiores a las de la segunda ola en enero de 2021, con días de hasta 20.000 positivos y 800 fallecimientos, pero superiores a las de hace un mes, por lo que la estancia de los cubanos parece seguir teniendo sentido.

No ocurre así en Panamá, donde este domingo se vivió algo parecido a un milagro. Por primera vez desde el inicio de la pandemia no hubo ningún fallecido en las últimas 24 horas. "Es la primera vez que, durante esta pandemia, no se ha reportado ningún fallecido", dijo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, que pidió a la población que no se relaje.

En el país siguen 122 médicos cubanos de los 230 que llegaron en Navidad pasada. El contrato inicial, extremadamente polémico y denunciado por sus homólogos en Panamá, estaba valorado aproximadamente en 1,8 millones de dólares para los tres meses acordados.

Este marzo, sin embargo, se prorrogó por dos meses el acuerdo, algo que entraba en los planes iniciales. De acuerdo con los datos disponibles, el Gobierno cubano cobra por cada médico 2.600 dólares al mes, por lo que esta prolongación supondrá una entrada de 634.000 dólares más para el Gobierno, que después paga a cada profesional entre un 30% y un 10% de lo percibido.

El Ministerio de Salud panameño dijo que el acuerdo de cooperación firmado con Cuba establece la presencia en el país solo de "personal médico especialista, y no contempla ni contemplará personal de enfermería, médicos generales u otro personal sanitario, los cuales no forman parte del contingente original (de 230 cubanos)". Además, añadió que "tampoco se traerá personal médico especialista adicional al que ya se encuentra en el país".

La llegada del personal cubano generó en diciembre mucho malestar en el gremio médico, que denunció el cobro de elevados salarios a los sanitarios de la Isla que, además, no iban a sus bolsillos. Pero también indicaban que estos contratos podían ser fraudulentos, ya que solo los nacionales pueden ejercer la medicina en condiciones normales.

La misión se topó además con la fuerte oposición de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG, recordó al Gobierno de Laurentino Cortizo que Panamá "no puede desentenderse de los derechos humanos" y debía tomar medidas serias para garantizar que Cuba no los viole.

