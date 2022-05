Chaves rescinde el acuerdo de cooperación educativa entre Costa Rica y Cuba

(EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció este jueves la rescisión de un memorando de cooperación en materia educativa que el país tenía vigente con Cuba desde el año 2019.

"Tomamos esta decisión después de analizar la situación actual en nuestro sistema de Educación y las reformas que se necesitan para sacar adelante al país después del apagón educativo de los últimos años", expresó Chaves en un escueto comunicado de prensa.

Según el Gobierno costarricense, que no dio más razones para esta decisión, la rescisión tiene "efectos inmediatos" pero "no afectará ningún proyecto conjunto en marcha".

El memorando de cooperación fue suscrito el 29 de abril de 2019 entre el entonces ministro de Educación de Costa Rica, Edgar Mora, y el embajador de Cuba en San José, Danilo Sánchez.

El documento fue firmado en el marco de una visita a Costa Rica del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, la primera de un canciller de la Isla en los últimos 50 años.

El texto, de apenas tres páginas, tenía un carácter más bien político y en él se anunciaba como objetivo "promover y desarrollar la cooperación en áreas de interés común de educación basados en los principios de reciprocidad y beneficio mutuo".

Su duración, según el memorando, estaba prevista para los cuatro años posteriores a su firma con previsión de ser renovado, pero el desarrollo de los programas estaba sujetos a la disponibilidad de recursos humanos y materiales y no hay constancia de que fueran implementados.

No obstante, la mera firma no estuvo exenta de polémica en el país, donde muchos ciudadanos criticaron en redes sociales el acuerdo señalando con ejemplos sacados de libros cubanos el adoctrinamiento de la enseñanza en la Isla.

"Yo pienso que es un error firmar ese tipo de convenios con Cuba. Cuba tiene una actitud de penetración ideológica y me parece que si se firma con sinceridad pensando que se van a hacer cosas es un error y si se firma por firmarlo también me parece un error", dijo entonces el ex ministro de Educación Francisco Antonio Pacheco.

Costa Rica rompió sus relaciones diplomáticas con Cuba en 1961, pero los vínculos fueron restablecidos el 18 de marzo de 2009 por el entonces presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias.

