China felicita a Biden y Harris por su victoria electoral en EE UU

(EFE).- China felicitó este viernes a Joe Biden y Kamala Harris, presidente y vicepresidenta electos de Estados Unidos, por su victoria en los comicios presidenciales del pasado 3 de noviembre.

"Respetamos la elección del pueblo estadounidense y trasladamos nuestras felicitaciones al señor Biden y la señora Harris", aseguró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Wang Wenbin durante la rueda de prensa diaria.

"Entendemos que el resultado de las elecciones estadounidenses se decidirá según sus leyes y procedimientos", agregó Wang.

Se trata de la primera vez que China reconoce oficialmente los resultados de los comicios en Estados Unidos, casi una semana después de que Biden declarara su victoria.

Pekín y Washington mantienen unas tensas relaciones que se han ido deteriorando rápidamente desde marzo de 2018, cuando el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump (quien todavía no ha reconocido la derrota y considera que ha habido fraude electoral) inició una guerra comercial.

Lo que comenzó como un intercambio de aranceles y unas negociaciones para intentar equilibrar la balanza comercial (vencida ampliamente del lado chino), se ha ido ampliando a otros sectores.

Con el paso de los meses, la situación ha derivado en una "guerra fría" que enfrenta a ambas potencias también en el plano tecnológico y a nivel estratégico, con roces cada vez más frecuentes en las aguas del Mar del Sur de China.

El todavía presidente de EE UU ha acusado a China en reiteradas ocasiones de ser la responsable de la pandemia de covid-19 y ha llegado a hablar del "virus chino" en referencia a la pandemia que ha azotado fuertemente también a su país.

Por otra parte, partidarios del presidente saliente de EE UU, Donald Trump, viajarán del sur de Florida a Washington para expresar el próximo sábado su apoyo al mandatario republicano y su decisión de recurrir ante los tribunales los resultados de las pasadas elecciones por un supuesto fraude en el recuento de votos.

La marcha contará con la asistencia de unos 250 miembros de la organización ultraderechista Proud Boys, entre estos el presidente de su capítulo de Miami, Enrique Tarrio, quien señaló al diario Sun Sentinel que recela del "excepcionalmente alto" número de votantes contabilizados en estados como Wisconsin, que se decantó finalmente a favor del candidato demócrata, Joe Biden.

Tarrio se refirió también a la "falta de transparencia" con que se desarrolló el conteo de votos durante las pasadas elecciones del 3 de noviembre. No obstante, el líder de este grupo ultraconservador evitó decir que los votos favorables a Biden estaban amañados.

Trump sostiene que los votos se materializaron salidos de la nada y le costaron la derrota en estados como Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Hasta el momento, el republicano no ha logrado presentar pruebas de fraude sistémico y los tribunales ya han desestimado muchas de las demandas civiles presentadas por su equipo.

Abraham López, de las Asamblea Nacional Hispánica, indicó al rotativo que docenas de grupos simpatizantes de Trump respaldan esta marcha en la capital, a la que han denominado "Million MAGA March" o "La Marcha por Trump para el 45".

"No importa cómo lo llames, mientras que estemos todos al mediodía (del sábado) en Washington", dijo López, para agregar que líderes de otros grupos conservadores de Florida volarán el jueves y viernes a la capital para estar ya preparados.

Otros colectivos que planean su asistencia a la marcha son Stop the Steal, Women for America First, Oath Keepers o Three Percenters.

Para los detractores de esta marcha en respaldo a Trump desde la Freedom Plaza hasta la escalinata del Tribunal Supremo, se trata simplemente de un intento desesperado por prolongar el mandato del republicano.

Para López, sin embargo, el mensaje de los republicanos es claro: "Cada voto legal debe contabilizarse y el ilegal desecharse".

El activista agregó que su organización respalda las acciones legales emprendidas por Trump antes de conceder la victoria a Biden.

El número de delegados que tiene asegurados Trump en el Colegio Electoral es 217, muy lejos del mínimo de 270 que se necesitan para ganar las elecciones, mientras que Biden ya superó esa barrera y acumula hasta el momento 290.

