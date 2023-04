China y Nicaragua consolidan su alianza para lograr un "mundo multipolar"

(EFE).- El director general para América Latina y el Caribe del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Cai Wei, se reunió este lunes en Managua con el canciller nicaragüense, Denis Moncada, para continuar "en esta intensa agenda de cooperación".

"Hoy continuamos en esta intensa agenda de cooperación con nuestra hermana República Popular China", dijo Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la esposa de este y vicepresidenta, Rosario Murillo, durante el acto de bienvenida en la sede de la Cancillería nicaragüense.

Ortega Murillo, quien es asesor presidencial para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, agradeció en nombre del Gobierno de sus padres al presidente chino, Xi Jinping, "por continuar enviando estas delegaciones de tan alto nivel a nuestro país".

"En esta ocasión, esta delegación de la Cancillería china que viene a continuar fortaleciendo los lazos de cooperación, de intercambio, de esa intensa agenda bilateral que tenemos entre el Gobierno y pueblo de Nicaragua y el Gobierno y pueblo de China", añadió.

Ortega Murillo dijo que Cai Wei se encuentra desde hace días en Managua, donde ha sostenido encuentros con autoridades municipales y visitado lugares turísticos.

"Hoy estamos sosteniendo este encuentro con nuestro canciller, Denis Moncada y continuaremos las reuniones, las agendas de trabajo con nuestro ministro de Finanzas, Iván Acosta y los delegados de nuestra Presidencia para atender los asuntos con China, de manera que podamos revisar, repasar esa cooperación bilateral", indicó.

Asimismo, el hijo de los dignatarios nicaragüenses reafirmó en nombre de su Gobierno "respeto absoluto al principio de una sola China, nuestro respaldo a su derecho para defender su soberanía y su integridad territorial, así como China también respalda a Nicaragua y nuestro derecho a defender nuestra soberanía, integridad territorial y dignidad como pueblos".

"Tenemos el derecho a hacer nuestros propios caminos hacia el desarrollo con justicia social (...) Estamos aquí para reforzar nuestro trabajo de la mano entre China y Nicaragua para hacerle frente al hegemonismo, trabajar por el mundo multipolar, trabajar por el mundo donde los países colaboren y cooperen en el marco del respeto", añadió.

Por su lado, el director general para América Latina y el Caribe del ministerio de Relaciones Exteriores de China, confirmó que ha visitado "varios lugares" en Nicaragua, incluido un proyecto de viviendas en Managua auspiciado por el gigante asiático.

"La primera impresión que tengo es que tanto el Gobierno y el partido (sandinista) de Nicaragua, como el Gobierno y el partido (comunista) de China, tenemos la misma filosofía centrada en el pueblo", destacó el diplomático chino.

Explicó que China apoya el programa de viviendas en Nicaragua, el primer proyecto desde que restablecieron sus relaciones en diciembre de 2021, "porque queremos traer más beneficios al pueblo, tal como siempre quiso el presidente Xi Jinping, hemos de persistir en una filosofía centrada en el pueblo".

A su juicio, el Gobierno nicaragüense "también quiere desarrollar la sociedad y la economía en torno a la gente" y aseguró que China está dispuesto "a hacer contribuciones en el desarrollo social y económico de Nicaragua".

Asimismo, anunció que el Acuerdo de Cosecha Temprana, firmado en julio de 2022 y que se considera como un paso previo al establecimiento de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, entrará en vigor el 1 de mayo próximo.

Ese mismo día, el Ministerio de Gobernación nicaragüense canceló tres universidades privadas nicaragüenses más, con lo que suman 24 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas siete de origen extranjero, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles.

Los nuevos centros de estudios afectados son la Fundación Prouniversidad Metropolitana (Unimet), la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua (UNN) y la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua (Unadenic), según un acuerdo del Ministerio de Gobernación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

La cartera de Gobernación, encargada del control y registro de las Ong, explicó que disolvieron esas universidades a petición del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), que concluyeron que estas "no cumplen con los mínimos de calidad necesarios para obtener la acreditación correspondiente".

Según esa resolución, en el caso de la Unimet, que opera desde 1999, no cuenta con planes de estudio que contengan los elementos mínimos exigidos por el CNU y CNEA, y que de las 36 carreras que ofrecen, 26 no cuentan con matrícula. También que las carreras de posgrado que ofertan no están autorizadas por el CNU y CNEA.

"UNIMET falseó información ante el CNU y CNEA en referencia a las áreas de investigaciones en humanidades, ciencias, salud y servicios, reportando información que no pertenecía a la Universidad", aseguró Gobernación.

En el caso de la UNN, que operaba desde 2001, no cuenta con planes de estudio que contengan los elementos mínimos exigidos por el CNU y CNEA para las instituciones de educación superior, no evidencia la aprobación de programas de asignaturas de pregrado, grado y posgrado, y no ha desarrollado proyectos de investigación.

Las sedes de UNN carecen de recursos de apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades docentes, administrativas y de investigación, de igual forma no cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo del aprendizaje, añadió. La UNN tampoco cuenta con la metodología curricular para el nivel de pregrado, grado y posgrado.

En tanto, la Unadenic, que opera desde 2011, tampoco cuenta con los planes de estudio que contengan los elementos mínimos exigidos por el CNU y CNEA para las instituciones de educación superior, y sus diseños curriculares no están aprobados por el CNU. Además, la oferta de posgrado no cuenta con la metodología curricular establecida para el nivel de posgrado, y el doctorado en Ciencias de la Educación no está autorizado por el CNU y CNEA.

Asimismo, Unadenic no cuenta con soportes tecnológicos para atender la oferta en línea y a distancia.

El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de las tres universidades canceladas entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.

Asimismo, informó que el CNU procederá a reubicar a los estudiantes matriculados actualmente en el territorio nicaragüense en universidades que se encuentren acreditadas en el país.

