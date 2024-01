Confirman la muerte de un mercenario cubano de 21 años en la guerra de Ucrania

Un cubano de 21 años, Raibel Palacio Herrera, voluntario por Rusia en la guerra de Ucrania, murió la semana pasada en la ciudad de Jersón. Según informó este martes Univisión, con fuente en la propia familia, el joven fue reclutado el pasado noviembre por una mujer rusa, quien corrió con todos los gastos del traslado –pasaporte y boleto de avión–, además de ofrecerle el pago al mes de 200.000 rublos (unos 2.200 dólares).

Le prometieron este dinero, de acuerdo con el reporte de la cadena estadounidense, a cambio de trabajos de construcción, pero, denuncia la familia, en realidad lo engañaron y lo enviaron al frente.

"Esa gente lo que nos está es estafando. Nosotros pensamos una cosa y nos salió otra", mandó el propio Palacio Rivera en un audio a su esposa, Melissa Flores, quien asegura a cámara: "Le habían dicho que ellos iban para la guerra, pero que no iban a combatir ni nada, que era para abrir trincheras".

La pareja tiene en común dos niñas, una de ellas recién nacida, a quien su padre ya no pudo conocer. La familia reside en condiciones precarias en el municipio de Songo la Maya, en Santiago de Cuba.

"Yo lo que quiero saber es dónde me tienen a mi hijo, dónde me lo tienen, porque me dijeron que me iban a mandar el cuerpo, que iban a contactar con la Embajada cubana en Rusia, con la Embajada rusa aquí, y no vemos nada claro", declaró la madre del joven, Danelia Herrera.

La mujer mostró a Univisión los mensajes recibidos por otro joven llamado Gilberto Herrera Shuman el pasado sábado, en los que se lee: "Con un dolor inmenso debo informarle que hoy nos trajeron la noticia de que Raibel fue alcanzado por un dron resultando en su fallecimiento. Mi más sentido pésame y el de todos los compañeros que estamos aquí".

En sus redes, Herrera Shuman consigna que es un cubano de La Habana y vive en la ciudad de Vysókoye, en el sur de Rusia.

El pasado 9 de enero, el youtuber Alain Paparazzi aseguró que había fallecido con 26 años, también en el frente, Yansiel Morejón, ex boxeador natural de Santa Clara

El caso de Raibel Palacio es el primer caso de un cubano muerto en la guerra de Ucrania que haya sido confirmado fehacientemente. El pasado 9 de enero, el youtuber Alain Paparazzi aseguró que había fallecido con 26 años, también en el frente, Yansiel Morejón, ex boxeador natural de Santa Clara.

Los familiares del joven no respondieron a este diario, pero sí otro allegado, que explicó vía redes sociales que la versión "oficial" que está dando el entorno de Yansiel Morejón es que murió "de un paro", aunque "realmente murió en la guerra". "La familia no ha hablado de esto porque no quiere que lo llamen mercenario", aseveró la misma fuente, quien asegura que "el muchacho viajó sabiendo que iba a la guerra". Su muerte había ocurrido días atrás, y pese a que habían prometido a la familia tener el cuerpo en 10 días, aún no tenían fecha para recibirlo.

Estos fallecimientos demuestran, una vez más, que el Ejército ruso sigue reclutando voluntarios en la Isla para combatir en territorio ucraniano invadido. El viaje de Palacio Herrera, en noviembre, se produjo dos meses después de que el régimen cubano detuviera a 17 personas por pertenecer a una "red de trata de personas", intentando desligarse así del reclutamiento de nacionales para combatir del lado ruso en la guerra de Ucrania.

Un grupo de hackers ha ido filtrando, a través de la página InformNapalm, los datos de más de 250 combatientes cubanos en Ucrania, que recibieron supuestamente salarios superiores a los 2.000 dólares y todo tipo de ventajas para el militar y sus familiares.

