Conmoción en Chile por la muerte de Piñera mientras el país se recupera de los voraces incendios

(EFE).- La muerte este martes del ex presidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero ha generado gran conmoción en Chile, un país que trata de recuperarse de la mortífera ola de incendios que este fin de semana devastó la región central de Valparaíso y provocó al menos 131 fallecidos.

A las 15:30 hora local, el helicóptero en el que viajaba el mandatario, junto a otras tres personas que lograron salvarse, se precipitó al poco tiempo de despegar sobre el Lago Ranco, un balnerario turístico situado a 780 kilómetros al sur de Santiago, donde solía pasar los veranos con su familia.

"Este hecho nos conmueve y nos enluta como país en circunstancias especialmente difíciles por la tragedia de los incendios que justo en estos días ha golpeado a muchos de nuestros compatriotas", dijo en cadena nacional el presidente Gabriel Boric, que definió a Piñera como un "demócrata desde la primera hora".

Según medios locales, el ex presidente pilotaba la nave en medio de una intensa lluvia y se hundió al no poder desabrocharse el cinturón de seguridad.

Según medios locales, el ex presidente pilotaba la nave en medio de una intensa lluvia y se hundió al no poder desabrocharse el cinturón de seguridad

La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que la Armada logró recuperar el cuerpo del ex gobernante, un exitoso empresario cuya fortuna es una de las más grandes de Latinoamérica y que gobernó Chile en dos periodos no consecutivos, 2010-2014 y 2018-2022.

Decenas de ciudadanos se amontonaron al poco tiempo de conocer la noticia a las puertas tanto de su vivienda de veraneo en Ranco como de su domicilio principal, en el acaudalado barrio capitalino de Las Condes, para depositar flores y mandar mensajes de cariño a su familia.

"Pese a la opinión de unos y otros, lo que podemos decir del presidente Piñera es que fue un estadista, que trabajó mucho por Chile y que ha dejado un enorme vacío en la política", dijo a EFE Carlos Vega, un operario de calderas que participó en el improvisado homenaje.

Marcela Saéz, una profesora jubilada que también se acercó a Las Condes, resaltó de él que "lo dio todo por Chile" y "fue un hombre de centro que aprobó leyes, a pesar de que no eran de su pensamiento político", añadió a EFE.

También hubo concentraciones a las puertas de Renovación Nacional, el partido que ayudó a fundar y con el que se convirtió en 2010 en el primer conservador en llegar al poder desde el retorno a la democracia, luego de cuatro gobiernos de centroizquierda.

"Siempre he señalado que es el hombre más inteligente que me tocó conocer", subrayó Evelyn Matthei, íntima amiga de la familia y alcaldesa del barrio capitalino de Providencia. Karla Rubilar, quien fue ministra y vocera durante su segundo mandato, aseguró que Piñera "estaba muy preocupado por los incendios y (el lunes) nos pidió en una reunión que nos pusiéramos a disposición del Gobierno".

Boric, que en el pasado mantuvo fuertes diferencias con Piñera, aseguró en su mensaje en cadena nacional que "contribuyó, desde su visión, a construir grandes acuerdos por el bien de la patria"

Boric, que en el pasado mantuvo fuertes diferencias con Piñera, sobre todo a raíz del estallido social, aseguró en su mensaje en cadena nacional que "contribuyó, desde su visión, a construir grandes acuerdos por el bien de la patria".

"Buscó genuinamente lo que él creía que era mejor para el país", indicó el mandatario, que entre sus logros destacó la reconstrucción del país tras el terremoto de febrero de 2010, el rescate de los 33 mineros o "el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial".

Para Mireya Dávila, politóloga de la Universidad de Chile, la llegada de Boric a La Moneda "significó la normalidad democrática para una derecha heredera de la dictadura", indicó a EFE.

Su segundo mandato estuvo marcado por la ola de protestas de 2019, que dejaron una treintena de muertos y fuertes señalamientos contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos y que se interrumpieron en marzo de 2020 por el coronavirus.

Su gestión para hacer frente a los desmanes durante las manifestaciones hizo caer en picado su aprobación y su Gobierno, como una de las salidas políticas al estallido social, facilitó el proceso constituyente en el que estuvo inmerso Chile hasta 2023.

"Los conflictos de interés entre sus negocios y política son parte de sus sombras. Otro tema complejo fue su política exterior y su acercamiento a la oposición de Venezuela, que implicó un aumento de la inmigración ilegal hacia Chile", explicó a EFE Claudio Fuentes, politólogo de la Universidad Diego Portales.

"Desde una posición de centroderecha, mantuvo el énfasis en el crecimiento económico y no modificó las políticas en derechos humanos y otras materias afines que había llevado la centroizquierda", afirmó por su parte a EFE Ascanio Cavallo, premio nacional de periodismo.

Las condolencias también llegaron desde el extranjero por parte de distintos mandatarios, entre ellos el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

Las condolencias también llegaron desde el extranjero por parte de distintos mandatarios, entre ellos el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien trasladó sus "condolencias a familiares y amigos de Piñera".

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su "solidaridad" con Chile, al igual que Luis Arce, quien envió un "abrazo solidario" al pueblo de Chile y dijo que Bolivia acompaña "a su familia y seres queridos en estos momentos de tristeza".

"Con todo respeto trasladamos a usted nuestras condolencias por el trágico fallecimiento del expresidente de ese hermano país, don Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique", escribió el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una carta dirigida a su homólogo chileno, Gabriel Boric.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su país se une "al duelo que embarga al pueblo de Chile ante el lamentable fallecimiento del ex presidente" y la canciller mexicana, Alicia Bárcena, lamentó "profundamente" el fallecimiento del expresidente y transmitió sus "más sinceras condolencias" a la familia y amigos, así como "a todo Chile en momentos ya difíciles".

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, envió sus "condolencias a su familia, amigos y al pueblo chileno en este momento de dolor", al igual que el gobernante de Panamá, Laurentino Cortizo, quien lamentó "profundamente la inesperada partida" de Piñera.

Tampoco faltó el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien se dijo "sorprendido y triste" y recordó que "siempre tuvieron un buen diálogo", ni, desde Israel, el presidente de Argentina, Javier Milei, que lamentó "profundamente" el fallecimiento de Piñera y envió sus condolencias a su familia y amigos.

La mandataria peruana, Dina Boluarte, expresó su "profundo pesar" al pueblo de Chile y destacó que Piñera fue un" importante líder político en la región y amigo del Perú".

El Gobierno de República Dominicana también hizo extensas sus "sinceras condolencias a sus familiares y allegados. Paz a su alma", mientras que Costa Rica y varios expresidentes de ese país expresaron sus "profundos sentimientos de pesar al pueblo y Gobierno de Chile" y Ecuador afirmó que esa nación perdió "a un buen hombre".

También llegaron las condolencias del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que expresó el "profundo pesar en estos momentos de tristeza"

También llegaron las condolencias del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que expresó el "profundo pesar en estos momentos de tristeza".

"Que su legado de servicio y compromiso perdure en la memoria de todos. Descanse en paz", expresó la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan.

Los mensajes fueron multitudinarios también de parte de ex presidentes y amigos, muchos de ellos rivales ideológicos.



El ex presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) afirmó que sentía una "tristeza inmensa" por la muerte de su "querido amigo", del que dijo que estaba "comprometido como nadie con Chile".

"No teníamos las mismas ideas, pero nos unió siempre una relación de mucho respeto: él era un hombre de derechas pero profundamente democrático", aseguró por su parte Cristina Fernández de Kirchner, mientras que Alberto Fernández dijo que lo recordaba "con sincero afecto disfrutando de lindos encuentros" que recordará más allá de las "diferencias" que tenían.

"Yo tenía buena relación personal con Piñera y con su señora", dijo a EFE el ex presidente de Uruguay José Mujica (2010-2015), quien lamentó "enormemente" el fallecimiento del ex mandatario. Otro ex mandatario uruguayo que se pronunció fue Julio María Sanguinetti, sobre la "infortunada y repentina" muerte del ex mandatario, que priva a América Latina de "una figura de la democracia".

Jeanine Áñez, ex presidenta boliviana, se declaró "impactada" por la muerte de Piñera y destacó que fue un hombre "solidario" y "profundamente demócrata", mientras que el ex mandatario peruano Ollanta Humala también expresó sus condolencias al pueblo de Chile y envió "un fuerte abrazo" a su familia y amigos.

Desde Colombia llegaron multitud de pronunciamientos. "Siento el dolor más grande por la muerte de mi gran amigo y compañero Sebastián Piñera", dijo Iván Duque, quien fue coetáneo en la presidencia con Piñera, a quien calificó de "un líder único, un ser humano íntegro y un amigo como pocos".

Juan Manuel Santos destacó del fallecido que "era un buen amigo personal y un gran aliado de Colombia. Apoyó y fue garante del proceso de paz, y juntos creamos la Alianza del Pacífico".

También Álvaro Uribe expresó su dolor y la solidaridad con su familia y "con la democracia del hermano país".

El mexicano Felipe Calderón Hinojosa dijo que le dolía "profundamente" saber de la muerte de su amigo y consideró que su familia pierde a "un esposo y padre ejemplar" y Chile "a uno de sus mejores presidentes".

El ecuatoriano Rafael Correa recordó que, "pese a las diferencias ideológicas", como presidente mantuvo "una muy buena relación" con él

El ecuatoriano Rafael Correa recordó que, "pese a las diferencias ideológicas", como presidente mantuvo "una muy buena relación" con él.



Los ex presidentes de Bolivia Evo Morales, Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Eduardo Rodríguez Veltzé expresaron sus condolencias a la familia de Piñera, un "chileno histórico" y "comprometido con su país". Morales, además, afirmó que trabajó con Piñera "codo a codo" a pesar de las diferencias ideológicas.

Quiroga, por su parte, recordó que junto a Piñera fundó el Grupo Libertad y Democracia en Chile en marzo de 2023 y que, incluso, viajó con el ex presidente en el mismo helicóptero en el que sufrió hoy el fatídico accidente. "Nuestro piloto de la libertad y democracia se fue al cielo", señaló.

El ex presidente de Ecuador Guillermo Lasso recordó a su amigo Piñera como "un gran hombre, leal con los principios del mundo democrático" y el ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro expresó su "profundo pesar" y resaltó que fueron "aliados por el progreso" de ambos países.

La oposición de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), lamentó "profundamente" la muerte de Piñera, a quien esta alianza antichavista recuerda como un "promotor de valores democráticos".

Por su parte, la opositora María Corina Machado expresó que el fallecimiento de Piñera significa una "pérdida inmensa para Chile, para Venezuela y para todos los demócratas del mundo".

"América Latina ha perdido a un gran demócrata pero también a un ser humano de gran sensibilidad cívica y social, no solo por Chile sino hacia todos los pueblos latinoamericanos", expuso el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga.

Desde la Unión Europea (UE) llegaron condolencias por el "trágico fallecimiento" del ex presidente, extendidas también al Gobierno y al pueblo de Chile

Desde la Unión Europea (UE) llegaron condolencias por el "trágico fallecimiento" del ex presidente, extendidas también al Gobierno y al pueblo de Chile.

Entre los Estados miembros destacó la voz española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró estar "consternado" por la "trágica" muerte del expresidente de Chile y trasladó sus condolencias a su familia, amigos y a todo el pueblo chileno.

Asimismo, el líder del conservador Partido Popular (PP) y de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, y el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy lamentaron la muerte de Piñera y resaltaron el papel que tuvo en la democracia de Chile.

El cuerpo del ex presidente será enterrado en los próximos días en un funeral con honores de Estado sobre el que aún se desconocen los detalles y velado a partir de mañana miércoles en el Salón de Honor del antiguo Congreso Nacional, en Santiago.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.