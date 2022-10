Conor Kennedy, sobrino-nieto del presidente de EE UU, combatió en Ucrania

(EFE).- Conor Kennedy, sobrino nieto del asesinado presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, ha revelado que luchó en la Legión Internacional de Ucrania contra los rusos, en la que se había alistado de forma anónima a principios de año.

Según revela él mismo en su página de Instagram, Conor, de 28 años, hijo del abogado Robert Kennedy Jr. (sobrino del fallecido presidente) y de Mary Richardson Kennedy, precisó que combatió de forma anónima porque no quiso preocupar a su familia y amigos tras la decisión que tomó.

"Sé que esta historia está saliendo a la luz, así que quiero escribir un primer mensaje para aprovecharlo al máximo y animar a otros a tomar medidas", señaló en su cuenta de Instagram el descendiente de esta conocida familia estadounidense, quien comenzó a ser foco de los medios de comunicación tras relacionársele con la cantante Taylor Swift.

"Como muchas personas, me conmovió profundamente lo que vi que sucedió en Ucrania durante todo este año. Yo quería ayudar. Cuando me enteré de la (existencia de la) Legión Internacional de Ucrania, supe que iría y fui a la embajada para alistarme al día siguiente", agregó.

Kennedy explicó que se alistó de forma anónima aunque le dijo a una persona dónde se encontraba y a otra, en Ucrania, su nombre real, algo sobre lo que no da más detalles, aunque se justificó: "No quería que mi familia o amigos se preocuparan, y no quería que me trataran de manera diferente allí", en el frente.

"Al ingresar, no tenía experiencia militar previa y no era un gran tirador, pero podía cargar cosas pesadas y aprendí rápido. Yo también estaba dispuesto a morir allí. Así que pronto acordaron enviarme al frente nororiental", explicó.

"Mi tiempo en Ucrania no fue largo, pero vi mucho y sentí mucho. Me gustaba ser soldado, más de lo que esperaba. Eso da miedo. Pero la vida es simple, y las recompensas por sacar el coraje y hacer el bien son grandes. Mis amigos allí saben por qué tuve que volver a casa. Siempre les estaré en deuda por su ejemplo. Sé que tengo suerte de haber regresado, pero también otra vez asumiría todos los riesgos que asumimos", reveló.

Calificó la guerra de "horrible. Las personas que traté fueron las más valientes que he conocido. Mis compañeros legionarios, que vinieron de diferentes países, orígenes e ideologías, son verdaderos luchadores por la libertad".

"Al igual que los ciudadanos que conocí, muchos de los cuales lo han perdido todo en su larga lucha contra la oligarquía y hacia un sistema democrático. Saben que esto no es una guerra entre iguales, es una revolución", prosiguió el sobrino-nieto de Kennedy en su mensaje.

El joven, que no ofrece más detalles sobre las fechas o lugares en las que estuvo en Ucrania, vaticinó que esta guerra "determinará el destino de la democracia en este siglo", antes de animar a otros a unirse a la legión o en cualquier otra tarea que suponga apoyar a Ucrania.

En el lado ruso, mientras tanto, unos 10.000 movilizados han vuelto a sus casas por errores en las citaciones militares de alistamiento emitidas tras el decreto del presidente Vladímir Putin para enviar a unos 300.000 soldados a combatir a Ucrania, informó este viernes un diputado de la Duma del Estado o Cámara Baja de Rusia.

"Hasta la fecha, unas 10.000 personas han vuelto en todo el país por varios motivos", señaló el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Andréi Kartapólov, en una reunión en San Petersburgo con voluntarios del partido del Kremlin, Rusia Unida, según recoge la agencia oficial TASS.

Esta misma semana el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, afirmó que las decisiones de movilización para más de 9.500 padres de familia numerosa fueron canceladas por haber sido citadas en contra de las directrices de exclusión para las personas con tres o más hijos menores de 16 años. Estos movilizados fueron retirados de sus unidades y devuelto a sus casas, recalcó.

El proceso de movilización parcial anunciado por Putin el pasado 21 de septiembre ha estado plagado de irregularidades y denuncias de hombres citados a las comisarías militares que en realidad estaban excluidos de ser alistados para combatir en Ucrania.

Decenas de miles de hombres rusos han huido a otros países, como Kazajistán, Georgia o Mongolia para evitar ser llamados a filas. El mandatario ruso había indicado que solo serían reclutados aquellos con experiencia de combate o una especialidad militar requerida en estos momentos en el frente.

Sin embargo, han recibido notificaciones hombres de familia numerosa, personas con alguna discapacidad, recién operados, con enfermedades cardiovasculares, estudiantes universitarios, trabajadores altamente cualificados en sectores económicos excluidos de la movilización, entre otras denuncias que han salido a la luz en el último mes.

Putin ordenó solo recientemente corregir estos errores en el proceso, que incluyen además quejas de que los soldados movilizados no reciben los salarios prometidos 195.000 rublos (3.200 dólares), la falta de equipamiento militar adecuado como chalecos, cartuchos y fusiles, la ausencia de entrenamientos antes de ser enviado al frente y condiciones de alojamiento inadecuados en los polígonos militares.

El mandatario aseguró hace una semana que hasta el momento se había movilizado a unas 220.000 personas y que el proceso terminaría en aproximadamente dos semanas.

En la capital se dio ya por terminada la movilización ante el descontento de los moscovitas, según el diario independiente Meduza.

En Moscú el objetivo habría sido reclutar unas 16.000 personas y en la segunda ciudad del país, San Petersburgo, aproximadamente 3.200, al ser los lugares donde el descontento generalizado puede provocar mayores problemas.

La mayoría de los movilizados procederían, según diferentes fuentes locales y mediáticas, de regiones alejadas del centro de poder, especialmente donde vive la mayor parte de las minorías étnicas.

