Crece la solidaridad con el cubano sentenciado a 110 años de cárcel por la muerte de 4 personas

El apoyo para que se conmute la pena de 110 años de cárcel que recibió el camionero cubano Rogel Aguilera Mederos crece dentro y fuera de Estados Unidos, donde fue condenado. El joven de 26 años fue sentenciado el pasado lunes por haber causado, en abril de 2019, un accidente de tránsito al oeste de Denver, Colorado, en el que murieron calcinadas cuatro personas y decenas de otros conductores resultaron heridos.

Más de un millón y medio de personas han firmado una petición de indulto en la plataforma Change.org en favor de Aguilera. El texto solicita a las autoridades estadounidenses una conmutación por tiempo cumplido o incluso un indulto en favor del camionero cubano, cuya sentencia muchos califican de excesiva. La iniciativa, publicada por la usuaria Heather Gilbee, va dirigida al gobernador de Colorado Jared Polis y a los fiscales y jueces del condado de Jefferson.

Además, varios camioneros de Miami están convocando a una marcha este sábado a favor de Aguilera y también han manifestado el rechazo a la sentencia varias artistas, influencers y otras personalidades en el exilio, como el boxeador Yordenis Ugás. El púgil cubano abogó por la unidad entre los emigrados: "Como comunidad deberíamos ser más unidos y demostrar más poder. Este es un caso que merece nuestra atención y nuestra denuncia", escribió en sus redes sociales.

A los reclamos en apoyo de Aguilera también se unió el periódico Denver Post, que pidió en un editorial publicado este miércoles al gobernador Polis iniciar "de inmediato el proceso para una revisión de clemencia" que podría reducir el tiempo en la cárcel del joven "a algo más razonable".

"No tenemos la intención de socavar el veredicto del jurado", afirma el medio de prensa, pero "creemos que hay una distinción importante que la ley, tal como está escrita, no permitió que los jurados o el juez hicieran". En el texto argumentan, además, que el camionero no estaba borracho y no conducía intencionalmente de manera imprudente porque tenía prisa o porque huía de la policía.

La madre del cubano, Osleida Mederos, pidió a los familiares de las víctimas que perdonen al joven, "porque es difícil, él tiene hijo, tiene madre, tiene familia, él no quiso hacer eso" y confirmó a medios de prensa del sur de Florida que apelarán la sentencia y trabajarán con tres nuevos abogados.

El juez determinó que Aguilera deberá cumplir de manera consecutiva las condenas por cada uno de los 27 cargos de los que fue declarado culpable por un jurado el pasado 15 de octubre.

Aguilera, originario del municipio de Surgidero de Batabanó, en la actual provincia de Mayabeque, fue procesado, entre otros cargos, de homicidio vehicular por la muerte de Doyle Harrison, William Bailey, Miguel Ángel Lamas Arellano y Stanley Politano, luego de que el joven, al conducir por la Interestatal 70, perdió el control del camión en el que transportaba madera.

El vehículo conducido por Aguilera bajaba de las montañas sin frenos y a casi 140 kilómetros por hora. Al encontrarse con los autos detenidos, el camión chocó al menos con 12 de ellos. El impacto generó un incendio tan intenso que se derritió el pavimento de la carretera.

El joven también fue condenado por indiferencia a la vida humana, agresión física e intento de agresión física, conducir descuidadamente y causar muertes por conducir descuidadamente.

